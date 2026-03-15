Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 15 marzo: gli ospiti di Francesca Fialdini

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Francesca Fialdini

Una puntata ricca di storie, emozioni e incontri: il pomeriggio di domenica 15 marzo, dopo l’appuntamento con Mara Venier e Domenica In, prosegue con Francesca Fialdini e il suo programma Da noi… A ruota libera, che mette al centro le storie personali e i percorsi professionali dei suoi ospiti. Tanti i personaggi, noti e meno noti, che si racconteranno a cuore aperto tra carriera e vita privata, e che regaleranno al pubblico momenti di commozione, ma anche di divertimento e leggerezza.

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 15 marzo

Ad aprire la puntata di domenica 15 marzo è Marisa Laurito, artista amatissima dal pubblico italiano. Nel salotto di Francesca Fialdini l’attrice e cantante ripercorrerà la sua lunga carriera, dagli inizi nella compagnia teatrale di Eduardo De Filippo alle tante partecipazioni in tv, passando per la musica e per le collaborazioni importanti come quella con Renzo Arbore. L’artista racconterà anche della sua recente esperienza alla guida del Teatro Trianon Viviani di Napoli, di cui è stata direttrice artistica per sei stagioni.

La puntata di Da noi… A ruota libera darà spazio anche a una storia ricca di significato, quella di Maria Stella Maglio, ottantacinquenne scelta tra i tedofori della staffetta della fiamma olimpica dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026. La donna è la vedova di Antonio Maglio, il medico italiano considerato uno dei pionieri delle Paralimpiadi. Fu proprio grazie alla sua iniziativa che nel 1960 a Roma si disputarono per la prima volta i Giochi Paralimpici. Ad accompagnarla ci sarà Oney Tapia, atleta paralimpico non vedente e vincitore dell’edizione 2017 di Ballando con le stelle insieme alla maestra Veera Kinnunen.

Gli altri ospiti di Francesca Fialdini

Tra gli ospiti della puntata di domenica pomeriggio vedremo anche Maria Esposito, giovane attrice diventata celebre grazie al personaggio di Rosa Ricci nella serie Mare Fuori. Con Francesca Fialdini parlerà della sesta stagione della fiction, già disponibile su RaiPlay e in onda su Rai2, e della sua recente esperienza cinematografica nel film Io sono Rosa Ricci, che approfondisce la storia del personaggio attraverso uno spin-off che funge anche da prequel della celebre serie.

La puntata si concluderà con un incontro dedicato ai giovani del Rione Sanità di Napoli. I ragazzi stanno partecipando a un progetto artistico e culturale che punta a valorizzare uno dei quartieri più simbolici della città. Il progetto coinvolge anche Jago, artista di fama internazionale, e nasce con l’obiettivo di trasformare l’arte in uno strumento di rinascita sociale ed economica per il territorio.

Quando e dove vedere Da noi… A ruota libera

La nuova puntata condotta da Francesca Fialdini va in onda domenica 15 marzo dalle 17.20, subito dopo la conclusione di Domenica In con Mara Venier. Come di consueto, l’appuntamento viene trasmesso in live streaming anche sulla piattaforma di RaiPlay, dove rimane visibile on demand nei giorni successivi alla messa in onda insieme alle precedenti puntate della stagione.