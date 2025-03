Maria Esposito, quanto è alta Rosa Ricci di Mare Fuori

Fonte: IPA Maria Esposito

Giovane, bella e con una carriera davanti a sé da costruire: Maria Esposito interpreta Rosa Ricci in Mare Fuori. Di certo il suo ruolo le ha regalato più di una soddisfazione, considerando il successo che ha ottenuto la serie-fenomeno del momento. Ma quanto è alta Maria Esposito e qual è il suo segreto di stile? Vi sveliamo tutto.

Maria Esposito, altezza

Nata il 10 novembre 2003 a Napoli, Maria Esposito è alta 168 centimetri: un fisico snello e slanciato, anche se non si conosce con esattezza il suo peso. Papà operaio, mamma casalinga e sorella estetista: Maria Esposito, da bambina, ha praticato danza, ma ha sempre avuto le idee ben chiare sul suo futuro. Tanto che era sicura di avere successo, un giorno: “Un giorno mi vedrete sul tappeto rosso, dovete solo aspettare un po’, e poi quando è successo nella realtà tutti a piangere, io per prima”, diceva alle clienti della sorella, quando Maria lavorava nel suo salone di bellezza.

Ma nella vita vera Maria Esposito è molto diversa dal personaggio che interpreta sullo schermo in Mare Fuori, ovvero Rosa Ricci (indimenticabile, infatti, la sua battuta “I’ so’ Rosa Ricci“). Nello schermo è figlia di un boss, uno degli uomini più potenti, e non ha affatto paura di nessuno. Maria Esposito, al contrario, è molto timida nella realtà, anche se quel sogno nel cassetto di riuscire a sfondare l’ha sempre spinta a fare del suo meglio. Sì, anche in un’età giovanissima.

E pensare che inizialmente non voleva nemmeno partecipare al provino per Mare Fuori: “Era il 2021, io non avevo mai visto la serie e in realtà il provino non volevo assolutamente farlo. Perché pensavo: ma che ci vado a fare? Sono tutti bravissimi, io non lo sono, ho grinta ma sono molto insicura e ansiosa. A un certo punto ho anche bloccato la mia agente su WhatsApp perché lei insisteva. Mi dicevano tutti: tu hai un dono, devi sfruttarlo”. Anche se lei “non sa” di avere un dono, ma questa rimane la sua grande passione, il suo sogno nel cassetto che è riuscita a realizzare con grande forza di volontà.

I segreti di stile di Maria Esposito

Nella serie televisiva Rosa Ricci indossa abiti dark, top di pelle o giacche da motociclista, e gli immancabili anfibi da biker, ma nella vita vera Maria Esposito si lascia conquistare volentieri dal glamour. Due mondi diametralmente opposti, dunque, ancora una volta. Ma come dimenticare la sua apparizione al Festival di Sanremo 2023, quando ha sfoggiato un meraviglioso abito Atelier Emé? Un look davvero “wow”, da Principessa Rock, mescolando dunque il suo amato glamour con un omaggio al personaggio che le ha regalato la fama imperitura.

“Volevo salire sul palco di Sanremo con qualcosa che avrebbe scelto anche Rosa Ricci e questo look era perfetto”. Fuori dal set, in ogni caso, oltre che con il glamour, gioca anche con lo stile casual e sportivo, indossando tute, top colorati, così come giacche oversize, come vuole la tendenza del momento, e jeans. Una vera e propria icona di stile.