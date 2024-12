Il 2025 è l’anno di Mare Fuori, in arrivo stagione 5 e il film Io sono Rosa Ricci

Nel 2025 "Mare Fuori" torna a far emozionare: tra le novità la stagione 5 e "Io sono Rosa Ricci", un film prequel dedicato a una delle protagoniste più amate

Fonte: Getty Images Maria Esposito è Rosa Ricci in "Mare Fuori"

Tra i tanti dubbi che ci porta il 2025, su una cosa possiamo essere certi: il ritorno di Mare Fuori. La serie più apprezzata negli ultimi anni che ci ha lasciato con le questioni in sospeso nella quarta stagione, è pronta a farsi spazio nel nuovo anno con una serie di novità.

Oltre alla stagione 5, infatti, i produttori hanno annunciato l’arrivo di Io sono Rosa Ricci, un film dedicato a uno dei personaggi più amati della serie.

“Mare Fuori”, nel 2025 arriva il film “Io sono Rosa Ricci”

Gli amanti delle storie di Mare Fuori avranno una bella sorpresa nel 2025. Dopo quattro stagioni e uno spettacolo teatrale, la produzione ha scelto di regalare ai fan un nuovo punto di vista, questa volta dagli occhi di Rosa Ricci, una delle protagoniste più amate interpretata da Maria Esposito.

Non una nuova serie, ma un film intitolato Io sono Rosa Ricci, che uscirà nelle sale italiane il prossimo anno con 01 Distribution. Il progetto, che ha visto gli addetti ai lavori impegnati da due anni, si presenta come un prequel dedicato alla giovane Rosa Ricci.

“Non è stato facile, perché Mare Fuori è una produzione ancora viva: abbiamo appena concluso la quinta stagione e dobbiamo incominciare la sesta”. Un lavoro intenso che ha l’obiettivo di regalare ai fan un contenuto inedito che, probabilmente, racconterà la vita della protagonista prima del carcere e della vita criminale.

L’idea di creare uno spin-off di Mare Fuori con una visione cinematografica non è nuova: in passato Roberto Sessa aveva parlato delle idee legate al progetto: “Ci riproveremo. Verrà collocato al momento giusto così come tutte le altre iniziative collaterali. La nostra priorità ora è la serie”, aveva affermato all’epoca.

“Mare Fuori 5”, cosa sappiamo della nuova stagione

Se il 2025 suona come una prova del nove per il nuovo film dedicato a Rosa Ricci, è anche l’anno in cui ritroveremo le vicende e alcuni dei personaggi che ci hanno fatto emozionare durante le 4 stagioni di Mare Fuori.

A febbraio, infatti, la produzione pubblicherà la quinta attesissima stagione. Filo conduttore del nuovo capitolo sarà molto probabilmente la ricerca del colpevole della presunta morte di Edoardo, interpretato da Matteo Paolillo, e della forte sete di vendetta di Rosa Ricci dopo la morte del padre.

“La serie 5 nel gergo della serialità televisiva è il classico reboot. Ovvero la storia ci dà la possibilità di introdurre diversi nuovi personaggi che diventeranno, insieme ai protagonisti già affermati, le icone delle prossime stagioni” ha raccontato Sessa.

Grande novità, infatti, è l’ingresso di nuovi personaggi all’interno del cast: vedremo Francesco Luciani e Francesco Di Tullio nei panni di due criminali arrivati dal Nord, ma anche Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli che interpretano due amiche inseparabili e partner in crime.

Si aggiungono, poi, Alfonso Capuozzo e Manuele Velo, con due personaggi portatori di della voce di due diverse anime di Napoli, quella della strada e quella dei quartieri più benestanti. Insieme a loro rivedremo, invece, Carmine Recano, Maria Esposito nei panni di Rosa Ricci, Lucrezia Guidone, Giovanna Sannino e Vincenzo Ferrera.