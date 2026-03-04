Mare Fuori 6, quando inizia e dove vederlo. Fra le novità la figlia di Bocelli

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Mare Fuori 6 torna finalmente con ben 6 episodi disponibili su RaiPlay. L’attesa è finita e i fan potranno finalmente scoprire le nuove storie e le avventure dei ragazzi detenuti nell’Istituto Penale Minorile di Napoli con una stagione che promette, come sempre, colpi di scena, momenti appassionanti e storie che parlano di dolore, amore e riscatto.

Quando inizia Mare Fuori 6 e dove vederlo

Mare Fuori 6 sbarca su RaiPlay il 4 marzo 2026 con i primi sei episodi della serie, in chiaro su Rai 2. Mentre dall’11 marzo sarà possibile vedere tutte le puntate direttamente sulla piattaforma streaming. La quinta stagione si era chiusa con tante domande e storie ancora da concludere. Al centro di tutto Rosa Ricci, la figlia del boss Don Salvatore, costretta a fare i conti con perdite importanti e scelte capaci di cambiarla per sempre.

Anticipazioni e trama Mare Fuori 6

Cosa accadrà in Mare Fuori 6? La sesta stagione sarà incentrata nuovamente sul personaggio di Rosa Ricci che si troverà ad un bivio capace di decidere il suo intero destino. Scelte chiave saranno anche quelle che dovrà prendere Carmela Valestro, la vedova di Edoardo Conte ormai al centro del suo impero, mentre Simone proverà in tutti i modi a vendicarsi.

Accanto ai personaggi che già conosciamo arriveranno nuovi volti. Fra questi spicca Stella, interpretata da Virginia Bocelli, la figlia di Andrea Bocelli. La giovane vestirà i panni di una ragazza dal grande talento musicale che compie un crimine terribile. Arrivata all’Ipm, Stella riuscirà a creare un forte legame con Alina (Yeva Sai).

A cambiare gli equilibri già precari ci penseranno poi tre sorelle: Sharon (Cartisia Somma), Marika (Carlotta Pinto) e Annarella (Greta De Rosa). La prima è determinata a diventare potente e creare alleanze, la seconda sogna di cantare. Mentre la terza, figlia adottiva della famiglia, farebbe qualsiasi cosa pur di fare felice Sharon.

Joyce Huang veste invece i panni di Mei Ling, ragazza di origini cinesi che custodisce un oggetto misterioso. Romano Reggiani presta invece il volto a Stefano Stazi, il nuovo direttore dell’Ipm. Con una grande responsabilità sulle spalle, troverà il giusto alleato in Massimo.

“In questa stagione il percorso di recupero e redenzione dei ragazzi è preponderante. Le amicizie e gli amori che nascono “lì dentro” sono propedeutici alla vita che scorre “là fuori” – ha spiegato il regista Beniamino Catena -. I loro rapporti non sono filtrati dai social media. Le relazioni interpersonali sono basate su emozioni, reazioni, affetti, sguardi autentici, a cui non si possono sottrarre. Mi sta molto a cuore rappresentare dei ragazzi che imparano a vivere proprio perché riescono a essere sé stessi».

Il cast di Mare Fuori 6

Maria Esposito con la sua Rosa Ricci dunque resta uno dei personaggi chiave di Mare Fuori. Non a caso l’attrice ha già confermato che sarà presente nelle prossime stagioni della serie. Accanto a lei troviamo Manuele Velo (Tommaso), Francesco Panarella (Cucciolo), Giovanna Sannino (Carmela), Francesco Luciani (Samuele), ma anche Francesco Di Tullio (Federico), Rebecca Mogavero (Marta) ed Elisa Tonelli (Sonia). Non mancheranno Giuseppe Pirozzi (Micciarella) e Artem (Pino ‘o pazzo). Presenti pure Lucrezia Guidone, Carmine Recano e Vincenzo Ferrera.

Assenti in Mare Fuori 6 invece tre personaggi storici e particolarmente amati: Antonio D’Aquino (Milos), Domenico Cuomo (Cardiotrap) e Clotilde Esposito (Silvia Scacco).