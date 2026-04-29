Mare Fuori 6, da stasera su Rai 2: le anticipazioni della prima puntata

La nuova stagione di Mare Fuori debutta finalmente su Rai 2 ed è già disponibile su RaiPlay: cosa succede nei primi due episodi e chi sono i nuovi personaggi

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Giovanna Sannino

Dopo diversi rinvii e slittamenti Mare Fuori 6 arriva finalmente mercoledì 29 aprile in chiaro su Rai 2 con la prima puntata e con il box set completo su RaiPlay. La serie ambientata nell’IPM di Napoli riprende il filo delle vicende lasciate in sospeso nel finale della precedente stagione, tornando a seguire i suoi protagonisti tra scelte difficili, rapporti complicati e tentativi di cambiare strada.

Tornano sullo schermo alcuni dei protagonisti storici della serie cult, da Carmine Recano a Maria Esposito e Giovanna Sannino, ma non mancano le new entry in questa nuova stagione: vediamo cosa ci aspetta nella prima puntata e quali sono i nuovi personaggi.

Mare Fuori 6, anticipazioni della prima puntata

Il tempo sembra non essere passato, in quel di Mare Fuori: la sesta stagione riparte da una fase delicata per molti dei protagonisti, si apre infatti con le conseguenze di ciò che era accaduto nel finale della precedente. Le condizioni di Rosa e Tommaso continuano a preoccupare tutti e spingono gli altri a cercare di capire cosa sia successo davvero ai due ragazzi.

Dentro l’IPM la tensione cresce e il tentato omicidio di Rosa diventa il centro di tutto. I sospetti aumentano e si creano nuove divisioni. Simone, in particolare, prova a rafforzare la sua posizione di leader ma il suo modo di agire non convince fino in fondo. Nel frattempo, fuori dall’istituto, il ragazzo incontra Carmela in ospedale. È un passaggio breve ma importante, perché lascia intravedere legami e interessi che potrebbero influenzare gli sviluppi delle prossime puntate.

Nel secondo episodio, Rosa e Tommaso si confrontano in modo diretto: il ragazzo inizia a farsi un’idea su chi possa essere coinvolto nell’agguato. Simone, invece, continua a muoversi con cautela e organizza un incontro riservato che potrebbe cambiare le cose. Intanto, alcune relazioni iniziano a vacillare. Alina e Pino si trovano ad affrontare una situazione complicata, mentre Angelo riflette sulle conseguenze delle sue scelte.

Anche lontano dai conflitti più evidenti, ogni personaggio è costretto a fare i conti con se stesso: Micciarella e Cucciolo sono sempre più preoccupati per la madre, mentre Sonia e Dobermann sono in cerca di redenzione. Infine c’è un rapporto sempre più stretto e intimo tra Massimo, il comandante, e Maria, la madre di Rosa Ricci interpretata da Antonia Truppo.

Cast e nuovi personaggi

La serie continua a puntare su un cast corale, con il ritorno di molti volti già noti. Tra questi Maria Esposito nei panni di Rosa Ricci, insieme a Carmine Recano, Lucrezia Guidone e Vincenzo Ferrera per quanto riguarda gli adulti.

Accanto ai personaggi storici, però, arrivano nuove figure. Tra queste tre detenute – Sharon, Annarella e Marika – il cui ingresso in IPM crea subito nuove tensioni. Il loro legame con Carmela contribuisce a rendere la situazione ancora più complessa di quanto non sia già. Tra le new entry c’è anche Stella (interpretata da Virginia Bocelli, figlia di Andrea Bocelli), una giovane proveniente da un contesto diverso rispetto agli altri detenuti, e una ragazza straniera con una storia ancora poco chiara.

Dove vedere Mare Fuori 6

Dopo il debutto in streaming, la serie arriva ora anche su Rai 2 con la programmazione settimanale in prima serata. Ogni mercoledì sono previsti due episodi, seguendo una formula ormai familiare per il pubblico. Si parte stasera 29 aprile alle 21.20, con un calendario che accompagnerà gli spettatori fino all’episodio finale previsto a inizio giugno. Chi preferisce la visione senza attese può comunque trovare l’intera stagione già disponibile su RaiPlay.