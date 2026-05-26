Anticipazioni Belve Crime 2026, gli ospiti e i casi di cronaca dell’ultima puntata

Francesca Fagnani torna con l’ultima puntata di Belve Crime tra delitti, confessioni forti e ospiti che faranno discutere

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Francesca Fagnani

Questa sera, martedì 26 maggio, torna in prima serata su Rai 2 l’ultimo appuntamento stagionale di Belve Crime, lo spin-off del celebre programma condotto da Francesca Fagnani che, fin dal debutto, ha catturato l’attenzione del pubblico con un racconto intenso e senza filtri del lato più oscuro dell’animo umano.

Dopo il successo delle precedenti puntate, la giornalista riporta il pubblico al centro di storie complesse, dolorose e spesso controverse, affrontate con il suo stile diretto e incalzante che negli anni è diventato il marchio di fabbrica del programma.

Belve Crime, le anticipazioni dell’ultima puntata

Anche questa sera Francesca Fagnani torna con il format di successo Belve Crime e con nuove interviste faccia a faccia con persone che hanno avuto un incontro ravvicinato con il male: colpevoli di reati, testimoni di vicende drammatiche oppure individui accusati, talvolta anche ingiustamente.

Sul celebre sgabello del programma arrivano racconti che scavano nella mente e nelle emozioni dei protagonisti, cercando di comprendere cosa si nasconde dietro determinate scelte, errori o tragedie. Francesca Fagnani, con il suo approccio diretto ma empatico, continua così a trasformare l’intervista televisiva in un confronto autentico, capace di mettere a nudo fragilità, paure e verità spesso scomode.

Nell’ultima puntata stagionale di Belve Crime, la Fagnani accompagnerà il pubblico dentro alcune delle vicende più controverse e inquietanti degli ultimi anni, attraverso interviste intense che promettono di lasciare il segno: tra gli ospiti della serata ci sarà infatti Daniele Ughetto Piampaschet, collegato dal carcere di Torino dove sta scontando una condanna a 25 anni per l’omicidio di Antonia Egbuna.

Un caso che all’epoca sconvolse profondamente l’opinione pubblica e che ancora oggi continua a suscitare domande e riflessioni. Nel confronto con Francesca Fagnani emergeranno dettagli personali, emozioni e ricordi legati a una vicenda che ha segnato in modo irreversibile la sua vita.

Spazio poi a Soter Mulè, condannato per l’omicidio colposo di Paola Caputo, morta durante un gioco erotico finito in tragedia. Una storia complessa e dolorosa che negli anni ha fatto discutere molto, soprattutto per le dinamiche delicate che hanno portato alla morte della donna: l’intervista cercherà di approfondire non solo i fatti giudiziari, ma anche il peso umano e psicologico che una vicenda del genere porta con sé.

Tra le testimonianze più forti ci sarà quella di Rosa Amato, figlia di un boss della camorra e oggi testimone di giustizia: la donna racconterà il difficile percorso che l’ha portata a prendere le distanze da un mondo fatto di criminalità, paura e silenzi. Una scelta coraggiosa, che ha inevitabilmente cambiato la sua esistenza e il rapporto con la propria famiglia. Attraverso il suo racconto emergeranno i conflitti interiori di chi nasce in determinati contesti e decide, nonostante tutto, di rompere con il passato.

Gli altri ospiti e dove vedere la puntata del 26 maggio

Infine, davanti a Francesca Fagnani ci sarà anche Mirko Ricci, campione di boxe condannato per aver sequestrato un bambino a scopo di estorsione. Una vicenda scioccante che ha trasformato completamente l’immagine pubblica dell’atleta, un tempo conosciuto per i successi sportivi e finito poi al centro di una gravissima pagina di cronaca.

Ad accompagnare ogni intervista sarà Elisa True Crime, youtuber e podcaster amatissima dal pubblico appassionato di cronaca nera. Con il suo stile narrativo riconoscibile e coinvolgente, introdurrà le storie dei protagonisti aiutando gli spettatori a entrare nel contesto umano e giudiziario di ciascun caso. Il format conferma così la scelta editoriale, dando maggiore spazio alle emozioni e ai dettagli, spesso anche contradditori, che emergono dal racconto degli ospiti.

Appuntamento dunque martedì 26 maggio alle 21.20 su Rai2 e disponibile anche on demand su RaiPlay.