Anticipazioni Belve Crime 2026, gli ospiti e i casi di cronaca del 19 maggio

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IPA Francesca Fagnani a Belve Crime

Dopo la pausa legata all’Eurovision Song Contest, Belve Crime torna in prima serata su Rai 2 con una nuova puntata dedicata ad alcuni dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni. Lo spin-off del programma ideato e condotto da Francesca Fagnani va in onda martedì 19 maggio alle 21.20 e promette di riportare al centro storie che hanno profondamente segnato l’opinione pubblica italiana.

Il format resta quello che ha decretato il successo del programma: interviste dirette, senza filtri, costruite attorno alle fragilità, alle contraddizioni e alle zone d’ombra degli ospiti. Non soltanto ricostruzioni giudiziarie, ma racconti personali che provano a indagare le conseguenze umane e psicologiche dei fatti di cronaca.

Prodotto da Rai in collaborazione con Fremantle e diretto da Mauro Stancati, Belve Crime continua così il suo percorso televisivo esplorando il lato oscuro dell’animo umano attraverso le parole di protagonisti, testimoni e persone coinvolte in vicende che hanno lasciato un segno nel Paese.

Anche in questa seconda puntata è presente Elisa De Marco, conosciuta dal pubblico del web come Elisa True Crime. La creator introduce ogni intervista ricostruendo il caso e riportando l’attenzione sulle vittime e sul contesto in cui sono maturati gli eventi.

L’intervista a Raffaele Sollecito al centro di Belve Crime

Il momento più atteso della nuova puntata di Belve Crime è l’intervista a Raffaele Sollecito, uno dei protagonisti del caso Meredith Kercher, il delitto di Perugia del 2007 che per anni ha monopolizzato l’attenzione mediatica internazionale.

Sollecito, all’epoca fidanzato da pochi giorni con Amanda Knox, venne coinvolto nelle indagini sull’omicidio della studentessa inglese uccisa durante il suo Erasmus in Italia. Insieme alla Knox fu inizialmente accusato del delitto, mentre Rudy Guede è rimasto l’unico condannato in via definitiva.

La vicenda processuale fu lunga e complessa: arresti, condanne, assoluzioni e continui ribaltamenti giudiziari accompagnarono il caso per anni. Per Sollecito arrivarono anche quattro anni di carcere prima dell’assoluzione definitiva pronunciata dalla Cassazione nel 2015, che escluse la presenza di prove biologiche sufficientemente attendibili a suo carico.

Nel confronto con Francesca Fagnani, Raffaele Sollecito ripercorre il periodo che gli ha cambiato la vita: l’impatto della detenzione, il peso dell’esposizione mediatica e tutte le conseguenze personali di una vicenda che continua ancora oggi a dividere l’opinione pubblica. Spazio anche al rapporto mantenuto negli anni con Amanda Knox e al difficile percorso di ricostruzione della propria vita dopo l’assoluzione.

Gli altri ospiti e dove vedere la puntata del 19 maggio

La seconda puntata di Belve Crime propone quattro interviste complessive, tutte accomunate dalla volontà di affrontare i casi di cronaca non solo dal punto di vista giudiziario, ma anche attraverso la dimensione umana di chi li ha vissuti.

Il format conferma così il tono che lo distingue dal classico racconto crime televisivo: meno attenzione al sensazionalismo e maggiore spazio alle emozioni, ai silenzi e alle contraddizioni degli ospiti. Francesca Fagnani continua a puntare su un’intervista asciutta ma incisiva, capace di mettere gli interlocutori di fronte alle proprie responsabilità e ai propri ricordi.

Appuntamento dunque martedì 19 maggio alle 21.20 su Rai2, disponibile anche on demand su RaiPlay.