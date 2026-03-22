Belve e Belve Crime: da Amanda Lear a Raffaele Sollecito, i nuovi ospiti di Francesca Fagnani (anche nip)

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Francesca Fagnani

Francesca Fagnani è ormai uno dei volti più amati del palinsesto Rai. La giornalista continua ad attirare milioni di spettatori – e ancor di più visualizzazioni sui social – con le graffianti interviste di Belve. In primavera torna una nuova stagione dello show che mette i vip alla graticola e del suo spin off Belve Crime che, lo scorso anno, con l’intervista a Massimo Bossetti, ha ottenuto il 12,4% di share. La nuova edizione accoglierà sul suo scomodo sgabello ex gieffini, showgirl indimenticate e, grande novità, anche persone comuni.

Belve, gli ospiti della nuova stagione

Francesca Fagnani e i suoi autori continuano a puntare alla viralità social e alcune delle scelte della nuova stagione di Belve lo dimostrano. Di fronte alla giornalista si siederà Zeudi De Palma, bellezza campana concorrente del Grande Fratello 2024 che, seppur scomparsa dallo schermo televisivo, continua a essere un fenomeno su quello ben più piccolo degli smartphone. L’ex gieffina non potrà che svelare anche i retroscena della relazione con la modella Helena Prestes (già vista anche all’Isola dei Famosi) che tanto appassionò i fan del reality Mediaset.

Dritto dal Festival di Sanremo, anche lui fenomeno virale sui social network, dovrebbe arrivare di fronte a Fagnani anche il controverso cantante Tony Pitoni, che sull’Ariston ha conquistato tutti duettando assieme a Dito nella Piaga alla serata dedicata alle cover. Passando ai nomi davvero noti: due regine dello spettacolo italiano. La showgirl – seppur il termine non basta a descriverla – Amanda Lear e l’attrice e regista Micaela Ramazzotti.

A Belve Crime la storia di Raffaele Sollecito

Dopo il successo troncato sul nascere dello scorso anno, riparte anche lo spin off Belve Crime, in cui Fagnani mette da parte l’ironia e, tornando a indossare i propri panni da giornalista investigativa, parla con alcuni dei protagonisti dei più noti casi di cronaca nera degli ultimi anni. La prima puntata era stata dedicata a Massimo Bossetti, condannato per l’omicidio della 13enne Yara Gambirasio e sempre dichiaratosi innocente.

Nella nuova stagione arriva Raffaele Sollecito, uno dei volti del processo che ha indagato sull’omicidio di Meredith Ketcher, la studentessa inglese uccisa a Perugia nel 2007. Ex fidanzato di Amanda Knox, Sollecito fu condannato in primo grado per omicidio a 25 anni di reclusione, due anni dopo, nel 2011 la sentenza venne ribaltata e l’uomo venne assolto per non aver commesso il fatto. Aveva già trascorso 4 anni interi in carcere.

Nel 2013, per mano della Corte di Cassazione l’annullamento dell’assoluzione e un nuovo processo, che si concluse un anno dopo con una nuova condanna a 25 anni. Fino al 27 marzo 2015, quando Raffaele Sollecità fu definitivamente assolto, così come Amanda Knox. Una storia, insomma, piena di lati oscuri che Fagnani saprò investigare a dovere.

Spazio anche ai nip: la sorpresa di Francesca Fagnani

“Se ti senti giusto per lo sgabello, vieni ai provini”: è il messaggio lanciato nell’ultima puntata della scorsa stagione di Belve. Perché la più grande novità della nuova edizione è l’apertura alle persone comuni, che saranno chiamate a raccontarsi di fronte a Francesca Fagnani. Pare che siano stati più di 11mila i candidati che hanno inviato la propria candidatura. Una svolta decisamente inaspettata per la trasmissione diventata popolare per mostrare il lato nascosto dei più famosi.