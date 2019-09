Chi è Barbara Di Palma, dalla Vita in diretta a Storie Italiane

editato in: da

Una delle storiche e più amate inviate della Vita in Diretta quest’anno lascia la trasmissione che l‘ha resa familiare al pubblico di Rai Uno e si trasferisce a Storie Italiane.

Stiamo parlando di Barbara Di Palma una giornalista che è considerata da tutti una colonna e una presenza immancabile dello storico programma pomeridiano della televisione pubblica. La sua militanza alla Vita in Diretta infatti è durata ben diciotto anni. Un record, un periodo lunghissimo in cui la dinamica inviata ha percorso su e giù l’Italia a caccia di storie e notizie.

Nella nuova edizione del format di infotainment di Rai Uno, targata Lorella Cuccarini, la Di Palma non ci sarà, ma gli spettatori potranno continuare a seguire i sui servizi e i suoi collegamenti durante le puntate di Storie Italiane che da quest’anno ha arruolato la seguitissima reporter.

Quarant’anni, campana di Pimonte, un piccolo centro in provincia di Napoli, Barbara Di Palma ha lasciato il suo paese per tentare la difficile strada del giornalismo. Inizia presto a lavorare come cronista, ma nel suo curriculum c’è anche una partecipazione a Miss Italia: “Scrivevo per il Mattino e volevo raccontare il concorso da dentro, così ci ho provato”, ha raccontato in un’intervista al settimanale Vero.

Gli esordi in televisione furono nella trasmissione Sereno Variabile, accanto a Osvaldo Bevilacqua. Nel 2002 poi è arrivata la grande occasione: la possibilità di lavorare a un nuovo programma Rai che avrebbe, di lì a poco, conquistato il pubblico del pomeriggio televisivo. Il programma era proprio La Vita in Diretta, a guidarlo c’era Michele Cucuzza e il format, un mix di informazione e intrattenimento ha fatto subito centro, soprattutto grazie al grande lavoro della redazione e degli inviati. Tra questi, la giovane Barbara Di Palma, si è subito distinta per uno stile spigliato, ma anche attento all’approfondimento di ogni dettaglio delle storie che andava a raccontare. Uno stile di racconto che ora porterà anche a Storie Italiane.

Il lavoro da inviata è affascinante e impegnativo, e poco si sa della vita privata della bellissima giornalista, che recentemente però ha rivelato: “Ho 40 anni, ora mi toccherà crescere. Volete vedermi con l’abito bianco? Ci sto lavorando.” Oltre alle novità professionali sono in arrivo anche sorprese nella vita privata?