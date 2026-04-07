Chi è Scarlett Jade Plott, la fidanzata di Zeudi Di Palma

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Zeudi Di Palma

Scarlett Jade Plott è la fidanzata di Zeudi Di Palma, una presenza discreta e fondamentale nella vita dell’ex Miss Italia ed ex concorrente del Grande Fratello.

Chi è Scarlett Jade Plott

31 anni e una carriera nel mondo della moda, Scarlett Jade Plott è un’esperta di comunicazione digitale oltre che una top model che ha collaborato con brand internazionali e sfilato sulle passerelle di tutto il mondo. Scarlett è inoltre una personalità famosissima e molto seguita nella comunità LGBTQIA+, non a caso ha creato insieme ad altre attiviste il podcast Lesbian Supper Club.

Uno spazio importante e molto seguito in cui affronta temi come il femminismo e la cultura queer. Secondo alcune indiscrezioni Scarlett e Zeudi Di Palma avrebbero iniziato a frequentarsi in segreto, lontano dai riflettori. La scelta di uscire allo scoperto sarebbe arrivata solo dopo mesi d’amore con un post pubblicato su Instagram dall’ex gieffina che mostra un bacio fra le due.

Il mistero sulla vita sentimentale di Zeudi Di Palma

Riservatissima e attenta a proteggere la propria privacy, Zeudi Di Palma qualche tempo fa si era confidata con i fan su Tik Tok, affermando di cercare l’amore.

“Se cerco un fidanzato o una fidanzata al momento? – aveva detto – Ragazzi in verità io cerco una persona risolta, poi tendenzialmente io sono proiettata sulle donne e l’ho sempre detto, ma perché io mi sono innamorata di una donna e mai di un uomo. Quindi mi viene da dire questo. Però mai dire mai io non escludo la possibilità che ci possa essere un uomo nella mia vita, però la verità è che io sono proiettata alla ricerca di una donna. Poi vedremo cosa accadrà, ma io ho provato dei sentimenti solo per una ragazza. Io sono single da quasi tre anni, infatti inizierò a fare le live ‘cercasi una ragazza’. Però scherzi a parte, io non rispondo alle persone che mi corteggiano sui social. Io non vorrei conoscere la persona per me sui social, ma vorrei che tutto accadesse dal vivo. Poi mai dire mai nella vita”.

L’interesse sulla sua vita sentimentale – complice una fortissima fanbase – era così forte che l’ex Miss era stata costretta anche a smentire la relazione con il suo amico Nicola, che era spesso apparso accanto a lei sui social.

“Nicola è mio amico – aveva chiarito -, condividiamo la passione dei tatuaggi e tra l’altro sta qua in vacanza con me, magari questo è un altro mio fidanzato che hanno detto sui social, ma sappiate che è mio amico, parliamo sempre di tatuaggi e ci rilassiamo insieme a tutti gli altri. Purtroppo non è il mio fidanzato, anzi se mi potete cercare una fidanzata è meglio. Ripeto che lui è un amico e non c’è niente di più, ma se volete cercarmi una compagna”.