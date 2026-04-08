Belve, le pagelle: la Fagnani graffia ancora (9), Micaela Ramazzotti spiazza (8)

Belve torna in onda con le interviste graffianti di Francesca Fagnani: Micaela Ramazzotti spiazza con la sua sincerità e Amanda Lear è iconica.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Francesca Fagnani

Belve torna in onda e lo fa con tre donne molto diverse fra loro, pronte a raccontarsi senza filtri. Francesca Fagnani ha scelto per la prima puntata di questo nuovo ciclo di interviste Zeudi Di Palma, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti, personaggi con storie differenti e tutte da scoprire.

Francesca Fagnani graffia ancora. Voto: 9

Belve non invecchia e Francesca Fagnani dimostra tutto il suo talento nel rendere interessante ogni intervista. Educata e posata, ma sempre graffiante, sa come mettere in difficoltà, in modo raffinato, i suoi ospiti. Non è aggressiva, ma sa tirare fuori ciò che vuole da ogni personaggio che si siede sull’ormai celebre sgabello. La conduttrice non fa sconti a nessuno, usando come arma l’ironia. La forza di Belve resta lei. E ovviamente la sua celebre domanda: “Che belva si sente?”.

Zeudi Di Palma troppo trattenuta (che peccato). Voto: 6

“Non sono né troppo Greta Thunberg, né troppo Chiara Ferragni”, Zeudi Di Palma si racconta così e risponde con garbo (forse un po’ troppo) alle domande di Francesca Fagnani. La sua intervista – richiesta dalla sua forte fanbase – è misurata, mai sopra le righe e piuttosto controllata. In generale riesce a raccontarsi con sincerità, ma i filtri ci sono e si percepiscono attraverso lo schermo.

Ex Miss Italia, con una partecipazione al Grande Fratello che ha fatto molto discutere, Zeudi Di Palma è un personaggio che unisce social e tv. Una figura interessante da portare ad un programma come Belve arrivato, come ammette anche Francesca Fagnani, dopo le tantissime richieste dei suoi fan.

Non sono mancate le domande piuttosto interessanti. La prima riguardo il cosiddetto “fondo Zeudi” pari a 50mila euro, creato dai fan della modella. “L’ho usato nel modo migliore. È troppo, certo, ma ho utilizzato quei soldi bene, per studiare recitazione. All’inizio volevo restituirli, sono stata molto attaccata, ma poi mi hanno fatto riflettere e ho pensato di poter aiutare gli altri e me stessa con gli studi”.

Spazio anche alla vita sentimentale e alla sessualità della modella, finita spesso al centro dei dibattiti durante il Grande Fratello. Un’esperienza che ha ferito molto Zeudi. “È una cosa che mi ha molto ferita: i passaggi di scoperta, accettazione e rivelazione della mia sessualità sono durati anni e quelle persone non li hanno proprio calcolati – ha spiegato -. Le persone non sono pronte ad associare che io sia omosessuale in un corpo così femminile. A 12 anni ero già consapevole della mia omosessualità ma ci sono voluti anni perché lo dicessi, sentivo le catene sociali”.

Fra le frasi più discusse quella riguardo il tatuaggio fatto all’ex fidanzato di Chanel Totti. A Francesca Fagnani infatti Zeudi ha rivelato di avere la passione (e il talento) per i tatuaggi. “Il tatuaggio più strano che ho fatto? Una vagina all’ex di Chanel Totti”, ha raccontato.

Micaela Ramazzotti una sincerità che spiazza (e che si toglie qualche sassolino dalla scarpa). Voto: 8

Fragile e straordinariamente sincera, Micaela Ramazzotti si racconta senza filtri. Di fronte a Francesca Fagnani non indossa maschere, ma si mostra per quella che è, con tutta la sua forza e tutte le sue ferite. Un’attrice e una donna genuina che ha colto appieno lo spirito della trasmissione, svelandosi.

E Micaela non si sottrae, nemmeno quando si tratta di parlare della fine del matrimonio con Paolo Virzì. Un addio, quello con il regista, segnato anche dai gossip e da una lite avvenuta qualche tempo fa quando la Ramazzotti incontrò l’ex marito di un ristorante mentre era con il nuovo compagno Claudio Pallitto.

“È stata una brutta figuraccia”, ha ammesso, spiegando di aver vissuto momenti difficili e di non essersi mai sentita davvero apprezzata. “Oggi sono felice”, ha poi spiegato. Riguardo l’addio a Virzì non è poi mancata una frecciatina quando la conduttrice le ha ricordato alcune dichiarazioni del regista che svelò di averla sposata solo per vederla recitare nel film La prima cosa bella.

“Quel film lo avrei fatto lo stesso, non c’era bisogno di sposarmi! – ha chiarito lei -. Avrei risparmiato un botto di soldi per il divorzio”. Il ritratto che emerge è quello di un’attrice famosissima che non ha dimenticato le sue origini e che è rimasta sé stessa, sempre e comunque.

Un atteggiamento che, come ha spiegato lei stessa, le ha impedito anche di essere amica di Valeria Bruni Tedeschi, con cui ha recitato nel film La pazza gioia. “C’è un grande problema – ha confidato -: lei è nata ricca, io no. Per me non ci sono mai stati i camerieri”.

Amanda Lear è iconica. Voto: 9

C’è solo un modo per descrivere Amanda Lear: iconica. La sua intervista è ricca di riferimenti interessanti, frizzante, mai noiosa. D’altronde Amanda ha alle spalle una carriera e una vita sentimentale straordinarie e una capacità di raccontarsi in modo onesto e ironico.

“Il mio segreto per essere sempre bella? Stare vicino a donne brutte!”, la sua citazione più divertente che scatena la risata persino nel pubblico pacato e silenzioso di Belve. Storie d’amore, sensualità ed LSD, nella sua intervista a Belve, Amanda Lear non si è risparmiata.

“Ho avuto delle relazioni con dei ragazzi bellissimi eterosessuali, ma dopo un po’ mi annoio. Con un gay è diverso. Mi diverte sempre. Adoro gli omosessuali”, ha raccontato. Fra i suoi grandi amori quello per Salvador Dalì e per David Bowie.

“Non mi piaceva molto – ha confessato parlando di Bowie -. Era tutto bianco, magrissimo, capelli rossi, niente sopracciglia. Faceva un po’ schifo. Un giorno mi viene a trovare Angie, la moglie di Bowie, e mi dice: ‘Tu vai con mio marito, tranquilla, è ok’. Non era gelosa, erano una coppia aperta ma io non sono mai stata a letto con lei”.

Anche Salvador Dalì all’epoca della loro relazione era sposato. “Salvador Dalì è rimasto sempre sposato con Gala – ha spiegato -. Lei avrebbe dovuto essere gelosa e invece mi disse: ‘Mio marito ha bisogno di te’ e mi accolse in casa come una figlia. Ma non c’era sesso, Dalì era impotente. Mi presentava spesso un bellissimo fidanzato e godeva nel sapere che ero felice con un bel ragazzo. Il giorno dopo mi chiedeva: ‘Allora com’è andata?’. Se fosse qui oggi gli direi, perché mi hai usata?”.