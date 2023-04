Chanel Totti, chi è il fidanzato Cristian Babalus: la verità sul tradimento

Fonte: IPA

Chanel Totti, figlia del calciatore Francesco Totti e della conduttrice televisiva Ilary Blasi, ha trovato l’amore? A giudicare dalle ultime notizie e indiscrezioni sembrerebbe proprio di sì. Ad aver conquistato il cuore della giovanissima figlia dell’amata e chiacchierata ex-coppia sarebbe Cristin Babalus, già famoso su TikTok per una sua passata relazione. La coppia appena sbocciata ha però già attirato su di sé le pesanti accuse di Martina De Vio, che ha accusato il ragazzo di tradimento.

Chanel Totti e Cristian Babalus: la storia

La vita privata di Chanel era avvolta nel mistero fino a pochi giorni fa, quando Martina De Vio, popolare creator di TikTok, ha accusato la secondogenita dell’ex Capitano giallorosso di essere l’amante del suo – ormai – ex fidanzato, Cristian Babalus. Una versione dei fatti tutta da verificare, ma che ha scatenato un putiferio in rete. Non è invece in cerca di conferma la vicinanza tra Chanel e Cristian. Questa è stata testimoniata da un bacio nello spazio pubblico di una discoteca romana, ripreso da una ragazza presente alla serata che lo ha condiviso sul suo profilo TikTok. Il parere della community che segue con assiduo interesse la storia tra i due è che si tratti del primo bacio scambiato in libertà dopo il dramma scatenato negli scorsi giorni dal polverone sollevato dalle dichiarazioni della De Vio.

Chanel è già notissima alla cronaca e al mondo dello spettacolo. Non solo a causa dei famosissimi genitori, ma anche perché molto esposta e presente sui social: il suo profilo Instagram, per esempio, conta circa 358mila follower. La ragazza, giovanissima, compirà 16 anni a maggio, ma, nonostante l’età, mostra già un carattere forte e tenace, proprio come la mamma.

Cristian Babalus: il lavoro oltre TikTok

Cristian Babalus è un ragazzo molto popolare sui social, specialmente su TikTok, dove vanta circa 14mila follower, ma, in realtà, il suo lavoro è lontano dal mondo della rete. Nella vita, infatti, si occupa di altro. Giovanissimo imprenditore, gestisce un negozio di abbigliamento sportivo nella Capitale. Dai suoi profili social si evincono le sue principali passioni: le moto e i viaggi. Inoltre, dalla precedente relazione con Martina De Vivo nei mesi scorsi ha avuto una figlia, alla quale dedica dolcissimi video.

Cristian Babalus e Martina De Vio: la verità sul tradimento

Ma cosa è successo tra Cristian Babalus e Martina De Vio? “Il mio ragazzo mi ha tradita con Chanel Totti”, è l’accusa che l’influencer ha mosso nei confronti del ragazzo negli scorsi giorni. La sua versione dell’accaduto è stata da lei stessa ampiamente descritta in un video su TikTok che ha superato le 3 milioni di visualizzazioni, nel quale la ragazza ha dedicato parole di fuoco all’ex compagno e alla nuova fidanzata: “Sicuramente il problema principale è stato il mio ex Cristian, perché è lui che aveva la figlia ma a me hanno insegnato cosa sono i valori e cosa è l’educazione: per me l’uomo di un’altra è trasparente. Però sono modi di vivere, modi di crescere. Non abbiamo tutti la stessa fortuna”.

La ragazza ha poi concluso: “Non credo che le mie esternazioni siano state una violazione della privacy perché oggi hanno pubblicato una foto insieme su Instagram, quindi, io prima di tutto devo tutelare me stessa”. Si tratta di una versione che al momento non ha trovato conferma ufficiale e contro la quale Cristian Babalus ha affermato che la sua frequentazione con Chanel Totti è cominciata solo dopo la fine della sua relazione con Martina De Vivo.