Chanel Totti, che lavoro fa dopo il diploma

Che lavoro fa Chanel Totti? Intraprendente come papà Francesco Totti e grintosa come mamma Ilary Blasi, dopo il diploma la giovane ha iniziato già a lavorare. La figlia del campione della Roma e della conduttrice infatti ha cominciato una carriera come influencer.

Che lavoro fa Chanel Totti

Dopo il diploma e la festa per i suoi 18 anni, Chanel Totti ha deciso di lanciarsi immediatamente nel mondo della lavoro. Per farlo ha scelto i social dove ha iniziato a sponsorizzare alcuni prodotti, realizzando dei video ADV.

Particolarmente attiva su Instagram e TikTok, Chanel è apparsa da subito a tutti a suo agio fra prodotti e sponsorizzazioni. Un futuro che era stato in parte già anticipato da mamma Ilary Blasi.

La presentatrice infatti aveva affermato che sua figlia avrebbe voluto lavorare sui social, ma che lei avrebbe preferito vederla continuare a studiare.

“A mia figlia Chanel piacciono molto i social, ma solo i social, non la televisione – aveva detto –. Non mi ha mai parlato di televisione, più ambito social. Dopo il diploma vorrei che continuasse a studiare e abbinare, se le piace lavorare con i social, insomma. Ci sono tanti escamotage oggi per lavorare con i social, master, lauree brevi che ruotano intorno”.

Con molta probabilità, dunque, Chanel potrebbe continuare a studiare, abbinando il lavoro di influencer ad un nuovo percorso di studi, magari all’estero.

Dove ha studiato Chanel Totti

D’altronde Chanel Totti, proprio come suo fratello Cristian e la piccola Isabel, ha frequentato sin da piccola scuole internazionali per avere la migliore preparazione linguistica.

La giovane si è diplomata presso la St. Stephen’s School, prestigioso istituto che si trova a Roma, e che conta una retta annuale di oltre 30mila euro. La scuola internazionale americana conta appena 300 iscritti con un’età dai 14 ai 19 anni. Un istituto importante che da sempre forma manager e professionisti del futuro.

Le lezioni si svolgono in inglese e una volta a settimana vengono realizzate in un monumento di Roma. Proprio su Instagram, Chanel aveva festeggiato il traguardo del diploma qualche giorno fa, postando gli scatti che la ritraevano mentre ritirava il documento fra le mura della scuola internazionale americana.

Con lei il fratello Cristian, a cui è legatissima, ma anche mamma Ilary Blasi e Bastian Muller, fidanzato della conduttrice. Assente Francesco Totti, che aveva però commentato le foto scrivendo: “Ora nevica”.

Sia Francesco Totti che Ilary Blasi erano invece presenti con i rispettivi compagni al party per i 18 anni di Chanel Totti. Una festa in grande stile organizzata in un castello con oltre 200 invitati e un menù realizzato da uno chef stellato.

Ilary Blasi è arrivata al party in compagnia di Bastian Muller, l’uomo che le ha regalato il sorriso dopo il divorzio, ma anche le sorelle Melory e Silvia. Francesco Totti invece si è presentato con Noemi Bocchi, sua compagna ormai da diverso tempo.

I due ex sono rimasti distanti, regalandosi momenti separati in compagnia di Chanel Totti, ma hanno rispettato la volontà della figlia di averli entrambi all’evento per celebrare un momento così importante della sua vita.