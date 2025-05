Ilary Blasi e Totti, insieme per i 18 anni di Chanel: i dettagli del party Vip

Fonte: IPA Ilary Blasi e Francesco Totti

Una festa in grande stile e ricca di emozioni: così ieri sera Chanel Totti ha celebrato i suoi 18 anni festeggiando in un noto castello romano insieme ai suoi amici e alla sua grande famiglia. Che per l’occasione ha visto riunire anche Ilary Blasi e Francesco Totti, con i rispettivi partner.

Chanel Totti, il party esclusivo per i 18 anni unisce tutta la famiglia

Chanel, la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, è diventata maggiorenne: il compleanno ufficiale è stato lo scorso 13 maggio e proprio nella notte tra il 12 e il 13, allo scoccare della mezzanotte, la giovane ha festeggiato a casa con la propria famiglia questo importante traguardo.

Ovviamente una data così importante non poteva che essere celebrata in modo solenne con un grande party che si è tenuto proprio ieri sera a Roma, nel prestigioso Castello di Tor Crescenza, in collaborazione con la Tenuta San Domenico, una location ben conosciuta dalla famiglia Totti visto che è stata lo scenario del matrimonio della figlia dell’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti.

Lo splendido castello ha fatto da cornice ad una festa di compleanno davvero in grande stile, organizzata con cura dei dettagli dall’event planner Annalisa Vollaro e, tra i 200 invitati presenti all’evento, non potevano mancare i genitori di Chanel: Ilary Blasi, presente con il compagno Bastian Muller (che avrebbe chiesto in sposa Ilary qualche giorno fa) e Francesco Totti, arrivato in compagnia di Noemi Bocchi.

Nonostante la presenza contemporanea di entrambi però, Chanel non ha potuto fare delle foto di gruppo perché sembra che i genitori abbiano preferito fare le consuete foto ricordo separatamente con la festeggiata.

Secondo i rumors sembra che Ilary e Francesco si siano tenuti ben lontani l’una dall’altro per tutta la durata della festa, rivolgendosi solo un cenno di saluto per educazione. D’altronde non sorprende visto che tra i due la situazione è ancora molto tesa per via della battaglia legale ancora in corso. Dunque Totti e Ilary di nuovo insieme per amore di Chanel sì, ma a debita distanza.

Ilary Blasi e Francesco Totti, i dettagli della festa Vip per Chanel

Una festa davvero ricca di sorprese ed emozioni, quella per i 18 anni di Chanel Totti, che ha rivelato numerosi dettagli grazie alla condivisione di vari frame del party nelle stories di Instagram. Innanzitutto la splendida location ha accolto i 200 ospiti presenti con una scenografia degna di una vera Vip, con pannelli luminosi e una postazione per il dj set che ha intrattenuto gli ospiti in danze scatenate grazie anche alla presenza di un guest d’eccezione, il rapper romano Ludwing.

Per il menù invece ci ha pensato lo chef stellato Michele Deleo, executive chef della Tenuta, che ha optato per una serie di piatti in stile partenopeo, ma rivisitati con un tocco più moderno, mentre non sono mancati vari angoli buffet dove assaporare alcune bontà tipiche campane. Davvero scenografica la torta dedicata alla festeggiata, di ben 7 piani, che è stata posta in esterno al centro dello spazio allestito, e contornata da fontane luminose. Rigoroso invece il dress code della serata che è stato il total black: Ilary Blasi per l’occasione ha optato per un elegante mannish style indossando un tailleur giacca e pantalone abbinato a camicia bianca e cravatta, mentre Noemi Bocchi ha scelto classico long dress. Completo scuro anche per Francesco e Bastian, ma a brillare ci ha pensato Chanel che ha indossato un meraviglioso abito effetto sparkling, lungo a sirena, con scollo a cuore, trasparenze e strass argento. Un abito trasformista che, al momento della torta, si è trasformato in un scintillante mini dress.

Romantico e commovente il momento in cui Chanel ha raggiunto papà Francesco al tavolo, si è seduta sulle sue ginocchia e gli ha intonato Più bella cosa non c’è di Eros Ramazzotti.