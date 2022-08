Frasi sul pensionamento, per chi sta lasciando il mondo del lavoro

Fonte: 123rf Frasi sul pensionamento. Le migliori citazioni e gli aforismi da dedicare

Andare in pensione è un traguardo agognato, ma che fa spesso paura. Uscire dal mondo del lavoro significa anche stravolgere tutte le proprie abitudini, avere alle volte fin troppo tempo libero, dover ricreare un nuovo equilibrio che non preveda più ore spese a svolgere la propria occupazione. Il lato positivo del pensionamento è che si ha finalmente modo di potersi dedicare a pieno alle proprie passioni e interessi, o avere la possibilità di sperimentare qualcosa che non si era mai fatto prima. Si può programmare un lungo viaggio, senza doversi preoccupare delle settimane di ferie, oppure iniziare uno sport o un hobby nuovo che incuriosisce ma che necessita di dedizione e tempo, componenti che non si avevano quando si era nel mondo del lavoro. La controparte negativa dell’andare in pensione è invece la mancanza di un vero scopo quotidiano, per esempio lo svegliarsi alle 8.00 di mattina per essere in ufficio alle 9.00, o l’assenza del rapporto con i colleghi, persone diverse dal proprio ambiente familiare. Ad alcune persone, con l’uscita dal mondo del lavoro, capita di sentirsi inutili e senza uno scopo nella vita. Una reazione sbagliata che fa perdere di vista tutte le opportunità che invece si potrebbero cogliere nel non dover più sprecare ore e ore in un cantiere, un ufficio o davanti a un pc. Se si sta per andare in pensione, o si conosce qualcuno che ha raggiunto l’età per salutare il mondo del lavoro, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi sul pensionamento, dai più simpatici ai più originali per volgere in positivo questo cambio di vita.

Frasi originali per chi va in pensione

Andare in pensione è un passaggio della vita bramato da alcuni e odiato da altri. C’è chi non vede l’ora di lasciare il mondo del lavoro e chi non vorrebbe mai farlo. Il pensionamento è spesso oggetto di riflessioni e analisi riguardanti gli equilibri che cambiano totalmente con un nuovo riassetto della propria vita e anche di quella di chi ci sta vicino. Smettere di lavorare può essere visto come una porta che si chiude per farne aprire un’altra ricca di sorprese, oppure come un permesso per lasciare andare e impigrirsi. Qui una selezione di frasi originali per chi va in pensione.

Io lo so come sono fatti i maschi. Già il terzo giorno di ferie vanno in paranoia perché non sanno cosa fare. Bambinano in pigiama avanti e indietro senza combinare un tubo. Figurarsi quando vanno in pensione. (Luciana Littizzetto)

La pensione che cosa è se non il permesso ufficiale di arrugginire? (Janine Boissard)

Gli italiani sono il popolo più longevo al mondo. Vivono così a lungo che potrebbero addirittura arrivare alla pensione. (Matteo Adami)

Poiché non si vuole andare in pensione più tardi, bisognerà riformare gli anni e farli passare da 12 a 15 mesi. (Laurent Ruquier)

Quando una porta si chiude, un’altra porta si apre; ma tante volte guardiamo così a lungo quella chiusa, che non vediamo quell’altra che si è appena aperta per noi. (Alexander Graham Bell)

Non puoi tornare indietro e cambiare l’inizio, ma puoi iniziare dove sei e cambiare il finale. (C.S. Lewis)

Adesso viene il bello! Una seconda giovinezza e tanto tempo libero. La pensione non è un traguardo, ma la linea magica di un orizzonte dove poter rallentare per raccogliere i sogni di una vita… Auguri! (Fiorella Cappelli)

Già faremo fatica noi ad andare in pensione. Quindi i più giovani dovranno rimboccarsi le maniche. E tanto. (Luca Bizzarri)

Andare in pensione a sessantacinque anni è ridicolo. A sessantacinque anni, avevo ancora i brufoli. (George Burns)

Essere pensionato è come tornar bambino, hai un’intera giornata per giocare, sorridere e pensare a divertirti. (Stephen Littleword)

Con la crescita zero l’Italia invecchia. Tra un po’ avremo un pensionato a carico di ogni disoccupato. (Altan)

Non ho mai sentito di un musicista jazz che è andato in pensione. Ami ciò che fai, quindi se vai in pensione, cosa fai, suoni per i muri? (Nathaniel Adderley)

Frasi simpatiche sulla pensione

La pensione può essere un periodo meraviglioso se non ci si va quando si è orai troppo anziani. Sono tantissime le battute sull’età pensionabile che, spesso, è spostata un po’ troppo in là. Altro motivo d’ilarità è il dolce far niente a cui si lascia andare il pensionato, alle volte a discapito della moglie che se lo ritrova in casa tutto il tempo. Per chi vuole strappare un sorriso a qualcuno che sta lasciando il mondo del lavoro, una selezione di frasi simpatiche sulla pensione.

La pensione bisogna prenderla da giovani, soprattutto bisogna prenderla da vivi. E non è nelle possibilità di tutti. (Pierre Michel Audiard)

Hanno alzato talmente tanto l’età pensionabile che per andare in pensione non ci vuole la terza età, ci vuole la reincarnazione! (Alessandro Siani)

Quando un uomo va in pensione e il tempo non è più una questione di urgente importanza, i suoi colleghi in genere gli regalano un orologio. (Robert Cedric Sherriff)

In futuro si andrà in pensione a ottant’anni, l’anno dopo aver trovato il posto fisso. (Maurizio Crozza)

Un marito in pensione è spesso lavoro a tempo pieno per una moglie. (Ella Harris)

Riforma delle pensioni: dal prossimo anno andrà in pensione solamente chi ha capito come si fa. (Daniele Luttazzi)

I mariti in pensione fanno solo dei guai. (Romano Battaglia)

La pensione è meravigliosa. Sto facendo nulla, senza preoccuparmi di essere scoperto da qualcuno. (Gene Perret)

In pensione non c’è mai abbastanza tempo per fare tutto il niente che vuoi. (Bill Watterson)

Domenica: è la prova generale della pensione. (Luca Goldoni)

Mi piace svegliarmi e non dover andare a lavorare. Per questo lo faccio anche tre o quattro volte al giorno. (Gene Perret)

Finché mi diverto, non sento il bisogno di andare in pensione. (Stan Lee)

Frasi sulla pensione profonde ed emozionanti

La pensione è legata alla vecchiaia, un traguardo della vita che può regalare nuovi punti di vista sull’esistenza e sul mondo. Tanti i letterati che ne hanno parlato, da Rita Levi Montalcini che invita a non accettare un lavoro solo per aver assicurato il pensionamento, a John C. Maxwell che disdegna chi lasciando il mondo del lavoro, si adagia nella pigrizia. Qualche frase profonda ed emozionante e alcuni aforismi sulla pensione.

V’è quasi sempre un’ambivalenza nel lavoro, che è al tempo stesso un asservimento, una fatica, ma anche una fonte d’interesse, un elemento di equilibrio, e un fattore di integrazione alla società. Quest’ambiguità si riflette nella pensione, che si può considerare come una specie di grande vacanza, o come una caduta tra gli scarti. (Simone de Beauvoir)

Cambiare è la regola della vita. E quelli che guardano solo al passato o al presente, certamente perderanno il futuro. (John Fitzgerald Kennedy)

Non si è mai troppo vecchi per fissare un nuovo obiettivo o per sognare un nuovo sogno. (C. S. Lewis)

Rifiutate di accedere a una carriera solo perché vi assicura una pensione. La migliore pensione è il possesso di un cervello in piena attività che vi permetta di continuare a pensare ‘usque ad finem’, ‘fino alla fine’. (Rita Levi Montalcini)

Le persone che vogliono andare in pensione per mettersi a sedere sotto una palma ad osservare l’erba crescere mi lasciano perplesso. Noi siamo stati creati per un lavoro significativo, e uno dei piaceri più grandi della vita è la soddisfazione di un lavoro ben fatto. (John C. Maxwell)

Mi piacerebbe salutare tutti e andare in pensione, ma di preciso che lavoro dovrei smettere di fare? (Tommy Chong)

Gli uomini e le donne che si avvicinano all’età pensionabile dovrebbero venire riciclati in lavori di servizio pubblico, e le loro aziende dovrebbero sostenerne i costi. Non possiamo più permetterci di trattare la gente come rottami. (Maggie Kuhn)

Se dipendi dalla tua azienda per la tua pensione, il tuo reddito futuro verrà diviso per cinque. Se prendi cura di te stesso, puoi moltiplicare il tuo reddito futuro per cinque. (Jim Rohn)

Si va in pensione quando si è malati e quando non si può fare più il proprio mestiere, oppure quando il pubblico non ti segue più. Quest’ultimo è il caso più doloroso, perché è quello che ti lascia più distrutto. (Julio Iglesias)

Dormirai una volta che andrai in pensione: solo i pensionati possono concedersi di dormire, quindi se non lo sei ancora scordati il letto. (Zoran Đinđić)

Frasi per la pensione di un collega

Se c’è invece un collega che sta andando in pensione, ci sono vari modi per augurargli buona fortuna in questo cambio di vita. Da chi esalta la sua professionalità a chi sottolinea quanto la sua presenza sia stata importante nell’ambiente lavorativo, fino a chi punta sull’ironia per salutare il compagno di lavoro. Ecco alcuni modi e frasi per la pensione di un collega.

Quando un uomo va in pensione e il tempo non è più una questione di urgente importanza, i suoi colleghi in genere gli regalano un orologio. (RC Sherriff)

Quando vai in vacanza per prenotare una pensione non devi rivolgerti all’INPS. (Eros Drusiani)

Se ho ben capito, la pensione vorrebbe dire tempo speso giocando a golf, ma per me vuol dire fare ciò che ti diverte. (Dick Van Dyke)

Quando non si riconoscono più amici e nemici allora è giunta l’ora di ritirarsi. (Dame Judi Dench – M)

Dietro quella scrivania abbiamo visto una persona paziente e altruista, sempre pronta ad aiutare il collega in difficoltà. Professionalità e serietà saranno un esempio per tutti noi. Buon pensionamento. (Angela Randisi)

Finalmente sei in pensione e possiamo dirti che eri veramente in rompiballe, ma ti vogliamo bene lo stesso e ci mancherai molto. I tuoi colleghi. (Anonimo)

Ora che sei in pensione sarai sommerso/a da dubbi amletici: cosa guardare in Tv, cosa mangiare a pranzo e cosa a cena, ecc. Ma non ti preouccupare: supererai anche questa! (Anonimo)

Frasi sulla pensione in rima e poetiche

Se qualcuno sta cercando modi originali per parlare di pensionamento e addio al mondo del lavoro, ci sono anche varie frasi e citazioni in rima e poetiche sulla pensione. Di seguito una serie di esempi.

Adesso che più tempo libero avrai, tanto shopping siamo sicuri farai! (Anonimo)

Sognata e desiderata, attesa e invidiata. La tua pensione è finalmente arrivata! (Anonimo)

Ora al tempo libero puoi pensare, non fartelo scappare. (Anonimo)

Ora che in pensione te ne andrai, nei ricordi più belli resterai! (Anonimo)

Insegui la tua passione, non la tua pensione. (Denis Waitley)

Il pensionato è due volte stanco. In primo luogo è stanco di lavorare. Poi, è stanco di non lavorare.(Richard Armour)

Con l’allegria e le risate vengano pure le vecchie rughe. (William Shakespeare)

Non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti voluto essere. (George Eliot)

Ricorda che ci sarà sempre un’altra opportunità, un’altra amicizia, un altro amore, una nuova forza. Per ogni fine c’è un nuovo inizio. (Antoine de Saint-Exupéry)

Una storia è come una conchiglia. Se l’appoggi all’orecchio ti racconta l’oceano. Una storia è piena di echi. Risuona a lungo. Una storia è un battito di cuore. Un messaggio della vita. Una storia, come questa che ti regalo è segno di tenerezza, è per augurarti una felicissima pensione. (Nunziata Crisà)

Ti consiglio di vivere solo per far arrabbiare coloro che stanno pagando per la tua pensione. È il solo piacere che mi è rimasto. (Voltaire)

I ricchi vanno in albergo, i poveri in pensione. (Mirco Stefanon)

Sono poche le persone ad aver padroneggiato l’arte di godersi il benessere raggiunto. Io mi sono specializzato nel campo dell’arte e quindi passo il tempo divertendomi. (David O. Selznick)

Frasi per il pensionamento formali

Chi preferisce non eccedere e mantenersi abbastanza neutrale nell’augurare una buona uscita dal mondo del lavoro, può invece dare un’occhiata a questa selezione di frasi per il pensionamento formali, perfette per chiunque e in ogni occasione.