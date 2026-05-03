La Ruota della Fortuna, Samira scherza sulla bava di lumaca e Gerry non si tiene: “Ho un lumacone”

IPA Samira Lui

La Ruota della Fortuna torna con una nuova, imperdibile, puntata anche il sabato sera su Canale 5 ma nell’ormai consueta versione ridotta e “speciale”, quella dedicata ai concorrenti più sfortunati di questa edizione. Gerry Scotti e Samira Lui accorciano i tempi e velocizzano il gioco per lasciare più spazio al Serale di Amici condotto subito dopo il game show da Maria De Filippi. Ma anche se con meno spazio in studio, i concorrenti si sfidano a colpi di lettere e non mancano i colpi di scena nella puntata del 2 maggio. Così come non mancano le battute, i doppi sensi e quei siparietti tra conduttore e valletta dei quali non possiamo più fare a meno.

Samira Lui, l’abito è super chic

Samira Lui entra in studio dopo l’avvio ufficiale del programma da parte del padrone di casa e si fa subito notare. Non tanto per il familiare stacchetto, ma soprattutto per un abito che le calza a pennello e da cui è impossibile staccare gli occhi: un tubino nero aderente, dalla lunghezza midi, che le fascia le curve nel modo giusto e la valorizza al massimo. Lo scollo è quadrato e il dettaglio delle maniche in pizzo rende il look semplicemente perfetto. Torna poi la capigliatura wild che non vedevamo da un po’: dopo il wet look delle ultime puntate, la criniera di ricci è una gioia per gli occhi.

Ad accompagnare il suo ingresso e quello di Gerry Scotti sono, come sempre, i Fortuna Five sulle note di Happy Together che si beccano anche stavolta gli elogi del conduttore.

Galeotta fu la bava di lumaca: l’ironia è inevitabile

Prima di partire col gioco vero e proprio ci sono le presentazioni. A sfidarsi sui vari tabelloni della serata ci sono tre concorrenti, qui alla loro seconda opportunità: Tommaso, Valentina e Silvia. Proprio quest’ultima – account manager in un’azienda che si occupa di cosmesi e prodotti per la pelle – dà il via a un botta e risposta tra Gerry e Samira che gioca, come spesso accade, sul filo del doppio senso.

Protagonista è la bava di lumaca. La concorrente l’ha portata e Gerry prima dice che la proverà, dopo dichiara sconsolato che “adesso continueranno a mettermi la bava di lumaca”. Samira Lui dal canto suo è contenta e ringrazia: “Grazie per la bava di lumaca, me l’ha riportata perché me l’aveva già portata, l’ho provata ed è fantastica. La uso per l’idratazione”. E a questo punto il conduttore non si tiene più e fa la battuta che fa ridere tutto lo studio: “Come mai a me la mettono in testa? Ho un lumacone!“. Che il gioco abbia inizio.

La Ruota della Fortuna, cosa è successo

Che non fossero fortunati lo sapevamo già, dal momento che la puntata in questione è dedicata alla seconda chance, ma anche stavolta i tre concorrenti non si smentiscono. Tra Bancarotta e Passamano raggiungono pochi spiccioli e a dominare la puntata è Valentina, che indovina molti dei tabelloni anche se la sfortuna è troppo dalla sua parte. Ne giova Silvia che nell’ultimo round guadagna in un colpo solo 40mila euro e si mette alla prova anche a La Ruota delle Meraviglie.

Qui riesce a indovinare solo uno dei tre tabelloni disponibili, ma nell’unica busta verde che conquista ci sono ben 20mila euro. Vincita totale della serata: 60mila euro. Mica male.