La Ruota della Fortuna, Samira pronta per gli Oscar. Gerry: “Maialon De’ Maialoni”

È una puntata faticosa quella di giovedì 7 maggio della Ruota della Fortuna, ma Samira è super chic (e Gerry lo nota)

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Samira Lui

La Ruota della Fortuna torna anche giovedì 7 maggio su Canale 5 con una nuova puntata che si rivela più faticosa del solito, in cui i concorrenti arrancano dall’inizio alla fine tra Passamano e Bancarotta. Talmente tante le difficoltà che la fine arriva al limite massimo del tempo concesso, un quasi-sforamento che obbliga Gerry Scotti a mettere il turbo e un po’ di pepe al campione. Ma la vera Regina della serata è Samira Lui, che sfoggia un abito tanto semplice quanto meraviglioso, che non passa inosservato in studio.

L’abito “da Oscar” di Samira Lui

La nuova puntata de La Ruota della Fortuna inizia al solito modo, con un Gerry Scotti carichissimo e i Fortuna Five, la band ufficiale del game show di Canale 5, che intonano una canzone degli Eagle. Dopo la presentazione dei concorrenti – la campionessa Cinzia e gli sfidanti Veronica e Gianmaria – arriva il momento di Samira Lui, che scende la scalinata con il consueto stacchetto e un abito che fa cadere la mascella a ben più di una persona sia in studio che a casa.

Niente di vistoso né eccessivo, ma un look semplicissimo che conquista per eleganza e raffinatezza. Un abito nero lungo alle caviglie con maxi spacco laterale che mette in risalto lo stacco di coscia della valletta, lo scollo è all’americana ma il punto di forza è la schiena scoperta. Nel complesso è un look super chic, molto più da red carpet che da access prime time. E Gerry lo nota.

“Ma dove deve andare, alla cerimonia degli Oscar?”, chiede infatti il conduttore pavese alla sua spalla. Questa volta niente siparietti e doppi sensi: tanta è l’eleganza che la sobrietà, anche nei toni, è d’obbligo.

Maggio mese delle mamme anche a La Ruota

A La Ruota è consuetudine andare accompagnati da qualcuno di importante, solitamente un familiare. Ancor più solitamente, la mamma o il papà. E anche in questa serata le cose non sono molto diverse, due concorrenti su tre sono, infatti, accompagnati dalla mamma e questo dà modo al padrone di casa di lanciare un’idea: “Che bello sarebbe fare un maggio con tutte le mamme“, propone.

D’altronde lo sottolinea anche lui, “maggio è il mese di tutte le mamme” perché è proprio in questo periodo che cade la festa a loro dedicata (quest’anno domenica 10 maggio). La proposta è ora sul piatto, chissà che il prossimo anno non accada davvero.

La Ruota della Fortuna, cosa è successo

Lo abbiamo anticipato: è una puntata faticosa e in salita, quella del 7 maggio. A La Ruota della Fortuna arrivano due nuovi concorrenti a sfidare la campionessa in carica Cinzia che fatica più della sera precedente e, un po’ l’emozione, un po’ la fretta (un po’ la sfortuna), compie più di un errore. Anche Veronica e Gianmaria non sono da meno e arrancano abbastanza fino alla fine, complici anche molti Passamano e Bancarotta che di certo non aiutano il mood della serata.

Alla fine a conquistare il titolo di campione è Gianmaria, con un colpo di coda finale nell’ultimo round che lo porta a La Ruota delle Meraviglie. Qui torna un briciolo di fortuna: il ragazzo di Camaiore accalappia il viaggio alle Maldive e si porta a casa anche 10mila euro.