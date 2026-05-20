La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti estasiato dal look di Samira. Poi la battuta sul fidanzato

Gerry e Samira tornano nella nuova puntata de La Ruota della Fortuna che sul finale ribalta tutto. E il look della valletta è trés chic

IPA Gerry Scotti

Nuova puntata de La Ruota della Fortuna, nuovi colpi di scena nel game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. Mercoledì 20 maggio a tenere banco è più che altro la sfortuna che attanaglia tutti e tre i concorrenti e che è il pretesto per gli immancabili siparietti, ma anche l’abito scelto dalla valletta non scherza. Il colore, soprattutto, lascia Gerry senza parole, letteralmente estasiato dal look. Ma la puntata è stata tutt’altro che facile, un saliscendi di emozioni costellata di Bancarotta e Passamano.

Samira Lui incanta in lattementa

La puntata di mercoledì 20 maggio de La Ruota della Fortuna inizia così, con gli occhi puntati su Samira Lui che scende la breve scalinata dello studio di Canale 5 accompagnata dalle note dei Fortuna Five e un abito che mette subito i puntini sulle i. Delicatissimo, direbbe Christian De Sica, ma stavolta non è ironia: la co-conduttrice sfoggia un colore lattementa che esalta lineamenti e silhouette e che lascia Gerry Scotti senza parole.

Quello scelto è un completo in realtà molto semplice e sobrio, composto da camicia con scollo incrociato, manica a 3/4 e gonna al ginocchio. Ma, come abbiamo detto, è il colore a rendere tutto super chic. Sarà che è poco visto, sarà che fa primavera – e no, non è “avanguardia pura” – e sarà che le sta d’incanto, ma Samira ci ha azzeccato e il padrone di casa lo rimarca a più riprese.

Praticamente per quasi tutta la puntata diventa la signorina lattementa e le gag tra i due passano anche per la manche sul Regno degli Animali. “Ho capito perché si è messa questo vestito, in onore del Quetzal”, scherza Gerry (ma non troppo). E poi arriva anche la battuta sul fidanzato della collega, che porta lo stesso nome di quello di una delle concorrenti: “Sarà mica lo stesso?”, dice, e dopo gli ultimi avvenimenti cala un po’ di gelo in studio.

Cosa è successo in puntata

La puntata è stata complessa per i tre concorrenti: Arianna, la consulente didattica di Caserta, Marco dalla provincia di Como, orgoglioso medico di famiglia, e la campionessa in carica Daria. Manche dopo manche la sfortuna è la vera protagonista della serata e “regala” tantissime Bancarotta praticamente a tutti. Dopo quattro spicchi neri consecutivi per Arianna è tempo del “rito del sale” di Samira che sbotta e si avvicina per scacciare la jella con le parole magiche napoletane: “Sciò sciò ciucciuè, il malocchio via da te”, pronuncia mentre sparge sale dietro la schiena della concorrente.

Ma la sfortuna si sposta al centro e invade lo spazio di Daria, la campionessa che fino a quel momento era ancora a quota zero (e ci rimarrà fino alla fine, quasi). Marco invece riesce a girare la ruota e racimolare un bel gruzzoletto, ma la partita si decide tutta nel Round Finale.

Qui Gerry si ferma sui 5mila euro e dà spazio ai giocatori di recuperare. A farlo è soprattutto Daria che con un ribaltone finale vince su tutti e si conferma campionessa con 25mila euro. Nella Ruota delle Meraviglie è ancora sfortunata e non azzecca nessuna delle tre – difficili – buste. Ma la busta centrale riserva ancora una sorpresa: il viaggio alle Maldive. E alla fine può ritenersi soddisfatta.