Belve, anticipazioni del 28 aprile: gli ospiti e le rivelazioni inedite dell’ultima puntata

IPA Sal Da Vinci e Francesca Fagnani

Si chiude con il botto la stagione di Belve su Rai 2. Stasera, martedì 28 aprile, Francesca Fagnani conduce l’ultimo appuntamento del suo programma cult prima del passaggio di testimone a Belve Crime, lo spin-off che prende il posto del format originale nelle prossime settimane. E per chiudere in bellezza, la padrona di casa ha riservato al suo pubblico tre ospiti pronti a mettersi a nudo: Sal Da Vinci, Romina Power ed Elena Santarelli. E le anticipazioni che sono già trapelate fanno presagire una puntata da non perdere.

Belve, gli ospiti e le anticipazioni dell’ultimo appuntamento del 28 aprile

A salire sul celebre sgabello rosso sono tre nomi diversissimi tra loro, ognuno con le proprie esperienze da raccontare. Sal Da Vinci, in piena seconda giovinezza professionale dopo il successo virale di Rossetto e caffè e la vittoria a Sanremo con Per sempre sì (è atteso sul palco dell’Eurovision Song Contest), è pronto a confessarsi senza filtri. Lo stesso vale per Elena Santarelli, attesa da una chiacchierata che si preannuncia tutt’altro che scontata.

La terza ospite è uno dei nomi più amati del mondo dello spettacolo e della musica italiana: Romina Power. Che, secondo le anticipazioni, ha aperto il cassetto dei ricordi della sua adolescenza, quelli precedenti all’incontro con Al Bano. Una giovinezza tra collegi, una Londra in pieno fermento culturale e di sperimentazioni psichedeliche. Tra le confessioni, una notte trascorsa a Roma in compagnia di Keith Richards, il mitico chitarrista dei Rolling Stones. E una serata a base di Lsd di cui le è rimasto ben poco: “Ho pochi ricordi, è una cosa che cancella la memoria”. Ma la rivelazione surreale è un’altra: secondo il suo racconto, la madre Linda Christian avrebbe addirittura messo dell’Lsd nel tè di Re Hussein di Giordania durante un incontro.

Il momento più toccante dell’intervista, però, riguarda la figlia Ylenia, scomparsa il 31 dicembre 1993 a New Orleans e mai più ritrovata. Francesca Fagnani le ha offerto la possibilità di non parlarne: “Parlerei di Ylenia ma se non ha piacere non lo faccio”. La risposta di Romina è disarmante: “Parlo sempre di Ylenia perché so che lei è da qualche parte. (…) Lo sento, ho dei sogni e ho anche parlato con persone che hanno poteri soprannaturali. Nessuno mi ha mai detto che lei non c’è più”.

Dove vedere Belve e a che ora inizia

Tra le novità di questa stagione, anche i provini con persone comuni: a partire da quest’anno, infatti, accanto ai vip si sono alternate al fianco della Fagnani anche figure non famose, chiamate a rispondere alle stesse domande dirette riservate ai personaggi noti. E poi, ovviamente, non mancherà l’appuntamento con i fuori onda, che ormai sono diventati una piccola istituzione.

L’appuntamento con l’ultimo episodio della stagione è per stasera, martedì 28 aprile, alle ore 21.20 su Rai2. Come sempre, è possibile recuperare la puntata in seguito, su RaiPlay e Disney+. E mentre l’edizione classica di Belve si congeda dal pubblico, l’attenzione si sposta già sul prossimo capitolo della saga: Belve Crime è pronto – finalmente – a tornare, sempre con la conduzione della “Belva Suprema” Francesca Fagnani.