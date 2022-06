Riccardo Chailly: chi è Gabriella Terragni, la moglie del direttore d’orchestra

Quarant’anni insieme e non sentirli. Gabriella Terragni è l’inseparabile compagna di vita del Maestro Riccardo Chailly, oggi direttore d’orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Gli opposti che si attraggono, sarebbe proprio il caso di dire: lui artista fino al midollo e uomo dalla prorompente creatività, lei una donna concreta e pragmatica che non ha smesso di seguirlo e sostenerlo neanche per un momento.

Gabriella Terragni e Riccardo Chailly, una storia lunga quarant’anni

Riccardo Chailly è un nome altisonante che, per forza di cose, tutti conosciamo a menadito. Uno dei più grandi Maestri del nostro tempo, un direttore d’orchestra dalla ricca carriera e instancabile come pochi. Al suo fianco c’è Gabriella Terragni, con la quale è sposato ormai da 40 anni e il loro è un amore forte e solido, una di quelle mosche bianche che raramente si ha la possibilità di ammirare.

Riservati e gelosi della propria vita privata, di questa coppia non si è saputo molto almeno fino all’intervista che la Terragni ha rilasciato nel 2020 al Giornale. Lì si è confidata senza peli sulla lingua, aprendo uno spiraglio nel mondo che condivide con il Maestro Chailly da quando erano giovanissimi.

Come lei stessa ha raccontato, si sono conosciuti per caso a una cena organizzata da alcuni amici in comune nel 1978. Entrambi erano reduci da due separazioni e in particolare per lei la fine di quella prima, intensa storia d’amore non era stata proprio dolce. Era ancora piuttosto colpita dall’accaduto, eppure con il Maestro – allora un giovane artista, libero e indipendente – la scintilla è scoccata praticamente subito.

Riccardo Chailly e Gabriella Terragni sono andati a vivere insieme nel 1980, sebbene entrambi non fossero del tutto convinti che la storia sarebbe durata. Ma quella che sembrava all’apparenza una semplice “cotta” giovanile si è rivelata molto di più: era l’inizio di una grande storia d’amore.

Gabriella Terragni, cosa fa la moglie di Chailly

Se da una parte Riccardo Chailly è conosciutissimo per via del suo mestiere e del lungo e prestigioso percorso artistico che ha costruito, passo dopo passo, dall’altra la moglie Gabriella Terragni non ha mai fatto trapelare molto in merito alla sua vita privata o ai suoi interessi.

Sempre dall’intervista rilasciata al Giornale, quello che emerge è un ritratto inedito di Ga (come la chiama il marito), quello di una donna dalla forte personalità, quasi granitica. Gabriella Terragni è risoluta, ha le idee chiare e non teme di esprimerle con sagacia e ironia, anzi è la prima vera critica del Maestro. “Proprio una brava persona”, così lo descrive ma con un appunto sulla sua eccessiva “morbidezza”: “Spesso gli dico che dovrebbe smetterla di fare l’amico di tutti in famiglia, bisogna anche assumere il ruolo del padre quando serve. Ma lui trova naturale fare così, quindi sono io a prendermi questo incarico”.

Ma se è vero che Gabriella Terragni deve prendere le redini della situazione da donna forte quale è, d’altro canto anche lei ha una vena artistica piuttosto spiccata, proprio come il marito Riccardo Chailly. È un’abile e appassionata pittrice e in casa ha allestito uno spazio tutto suo, un piccolo atelier domestico in cui esprime la sua arte.

Riccardo e Ga Chailly, l’amore per i due figli

Un amore lungo quarant’anni quello tra Riccardo Chailly e Gabriella Terragni, dal quale non sono stati esclusi di due figli che entrambi avevano avuto dai precedenti matrimoni. Luana Chailly è la figlia che il direttore d’orchestra ha avuto con la prima moglie, la violinista argentina Anahi Carfi, mentre Alessandro Chailly è nato dal primo matrimonio di Ga.

Riccardo Chailly alla Scala, perché ha interrotto il concerto

Gabriella Terragni da sempre accompagna il marito Riccardo Chailly a ogni concerto ed evento. Era al suo fianco quando nel 1980 gli è stato conferito il primo incarico da direttore d’orchestra a Berlino, poi ad Amsterdam dal 1988 e per sedici lunghi anni. E lo era certamente quando il 6 giugno 2022 il Maestro è stato protagonista di uno spiacevole episodio alla Scala di Milano, di cui ha assunto la direzione musicale nel 2015.

Come (purtroppo) sempre più spesso accade, l’esecuzione del coro Patria oppressa dall’opera Macbeth è stata disturbata dallo squillo di un cellulare in platea. Senza batter ciglio, ma con ovvio fastidio, il Maestro Chailly ha detto al diretto interessato “Risponda pure, noi riprendiamo dopo”, interrompendo di fatto il concerto. Poi ha aggiunto: “Vedete, amici, siamo in molti in questo grande viaggio verdiano con l’orchestra e il coro della Scala, ma non siamo soli, perché stiamo realizzando un’incisione per la Decca di Londra per cui saremo ancora molti di più. È una cosa importante. Patria oppressa con l’ostinato suono del telefonino non è possibile”. E solo a quel punto, dopo un lungo e scrosciante applauso, ha ripreso l’esecuzione.