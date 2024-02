La giornata internazionale delle donne e ragazze nella scienza: obiettivi

Accrescere la consapevolezza e sensibilizzare alla disparità di genere che ancora oggi esiste nel mondo delle discipline note con la sigla STEM, che si traduce in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Ma non solo, anche sottolineare l’importanza di un “equo e pieno accesso” delle donne in questi ambiti per ottenere una vera parità di genere proprio tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile 5 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Tutti aspetti che stanno alla base della nascita della Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza che si celebra l’11 febbraio di ogni anno a partire dalla sua istituzione nel 2015 da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Ma quali sono le donne simbolo della scienza? Dalle pioniere che non ci sono più, ad alcuni dei grandi nomi attuali del panorama nazionale e internazionale, una selezione di quelle che hanno fatto la differenza.