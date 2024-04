Maria De Filippi non va in onda con "Uomini e Donne" il 26 aprile: quando torna in onda con la decisione di Ida Platano

Fonte: Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Uomini e Donne non va in onda nel ponte del 25 aprile. La puntata prevista per il pomeriggio del 26 non è in programma, com’era lecito aspettarsi vista la programmazione della Festa della Liberazione, ed è così che il palinsesto si è fermato per qualche giorno. Viene perciò rimandata la decisione finale di Ida Platano, che potrebbe essere quella decisiva, ma il verdetto sul suo Trono è destinato ad arrivare molto presto.

Quando torna in onda Uomini e Donne

Il nuovo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi torna il 29 aprile e probabilmente con la scelta di Ida Platano, ormai decisa più che mai a lasciare il Trono. Si tratta comunque di uno stop temporaneo alla messa in onda che torna regolare già dall’avvio della settimana a venire, quindi ogni novità sarà svelata a stretto giro di giorni. Diverso è invece il caso di Amici, che torna in onda già il 26 aprile in vista del Serale di sabato 27 aprile nel quale si conosceranno i nomi degli eliminati.

La storica trasmissione di Canale5, che certamente sarà confermata per la prossima stagione, sta per volgere al termine. Con ogni probabilità, l’impegno di dame e cavalieri andrà a concludersi alla fine di maggio – com’è nelle abitudini della conduttrice – per poi tornare all’inizio di settembre con una nuova edizione, con altre storie ma con la solita formula che è il segreto del successo di questo programma.

La decisione finale di Ida Platano

La scelta della Tronista più discussa di questa stagione potrebbe arrivare molto presto, anche se non è certo che la vedremo proprio lunedì 29 aprile. Intanto, la registrazione della puntata è già avvenuta e Ida Platano si è già espressa in merito sui suoi profili social: “Ciao belli miei, come state? Spero voi tutto bene. Io sto un po’ così così… Mi sentivo di dirvi delle cose. Non vi ho mai considerato soltanto un numero di persone che mi seguono, ma come degli esseri umani, persone che si sono affezionate a me e di questo ne sono onorata e grata”.

E ancora: “Vi ringrazio di cuore perché in alcuni momenti NO mi siete stati vicino e di conforto, anche tramite uno schermo ho sentito la vostra anima e il vostro affetto. Ringrazio anche tutte quelle Donne che si sono presentate di persona e ci hanno messo la faccia. Vi abbraccio forte e sono davvero grata di avere un seguito di persone Vere. Vi auguro una buona giornata, con affetto”.

La sua ascesa al Trono era attesissima, visto il buon riscontro che aveva ottenuto durante la sua lunga partecipazione al Trono Over, ma l’esperienza sulla sedia rossa è stata molto diversa da quella che si aspettavano i telespettatori. L’eterna indecisione qui non funziona ma, se non altro, ha dimostrato che si tratta di un elemento del suo carattere. I ritmi diversi del Trono Classico non le hanno di certo giovato e ora si prepara alla fase conclusiva della sua esperienza in televisione. Come andrà a finire? Lo scopriremo nelle nuove puntate di Uomini e Donne in onda su Canale5.