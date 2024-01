Ida Platano è tornata al centro dell’attenzione dopo essere stata insignita del titolo di nuova Tronista a Uomini e Donne. Dopo due decenni il dating show di Maria de Filippi per la prima volta ha visto in questo ruolo una “over”, quando generalmente sono sempre stati i giovanissimi ad averlo. Un modo per dare una rinfrescata al programma che, di fatto, non sembra stia sortendo gli effetti sperati. Come se non bastasse, tra segnalazioni e discussioni in studio, Ida Platano è stata mollata sul trono da uno dei suoi corteggiatori ed è stato proprio lui, Ernesto Russo, ad anticipare i motivi della sua decisione.

Ida Platano, Trono turbolento a Uomini e Donne

Se quello di Ida Platano era stato il ritorno imprevisto – ma non troppo – di una vecchia conoscenza di Uomini e Donne, anche quello di Ernesto Russo è stato altrettanto. Gli affezionati del dating show di Maria De Filippi ricorderanno certamente la sua partecipazione al programma di qualche tempo fa, con meno capelli e barba s’intende.

Tornato in studio con un look alla Renegade, Ernesto ha puntato immediatamente la nuova Tronista dichiarandosi interessato a conoscerla e, perché no, intraprendere eventualmente con lei una relazione seria. Tutto liscio, finché non ci si deve misurare con gli altri corteggiatori, ovviamente.

Ida ha deciso di tenerne tre, ai quali si è aggiunto successivamente un quarto, ma non è filato tutto liscio. Su Mario Cusitore sono arrivate segnalazioni a proposito di una frequentazione virtuale, breve ma parallela alla sua partecipazione al dating show nei panni di corteggiatore, con tanto di diretta interessata in studio. E mentre le anticipazioni raccontano di un tatuaggio del Cusitore come segno d’amore per Ida, i telespettatori hanno potuto appurare con i propri occhi (e orecchie) che Ernesto Russo ha lasciato lo studio dopo una piccola discussione con la sua Tronista, salvo poi addurre il gesto anche a motivi di salute.

Perché Ernesto Russo ha deciso di lasciare Uomini e Donne (e Ida)

Il bell’Ernesto dalla chioma selvaggia si era detto piuttosto infastidito dal comportamento di Ida Platano in puntata, colpevole di aver inseguito Mario Cusitore che, dopo la segnalazione, aveva lasciato intendere di voler abbandonare il programma (senza farlo, ovviamente). Le anticipazioni avevano già rivelato come qualcosa si fosse incrinato e a distanza di poche ore dalle nuove registrazioni di Uomini e Donne è stato lo stesso corteggiatore a confermare tutto.

“Volevo fare chiarezza sui motivi che mi hanno spinto ad andare via – ha raccontato in un’intervista a Isa e Chia -. Dopo aver chiamato Ida ‘zerbino’ ovviamente c’è stato un distacco da parte di entrambi. La cosa più deludente, però, è stato il fatto che durante una delle puntate sono dovuto andare via per un lutto, e le condoglianze di Ida mi sono arrivate la mattina delle registrazioni, dopo una settimana. Anche tra conoscenti c’è solidarietà, figuriamoci tra un’ipotetica coppia. La mia decisione di andare via, quindi, è stata per questo. Addirittura Maria De Filippi, all’ingresso in studio, mi ha guardato e mi ha chiesto ‘Ernesto, come stai?’. Non aggiungo altro”.

Parla di profonda delusione per via del comportamento della Platano, aggiungendo però parole abbastanza concilianti nei confronti della Tronista e del programma: “Sono una persona vera, non è che faccio il romantico e poi me ne vado così. Io e Ida siamo due mondi diversi, e sinceramente preferisco il mio. Più Dame mi hanno invitato a restare nel parterre, ma non mi è sembrato il caso in quel contesto. In questa esperienza mi sono comunque divertito e ringrazio tutti, dalla redazione al trucco e parrucco. Ora auguro il meglio a Ida e ai suoi corteggiatori“.