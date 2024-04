Ida Platano, quanti anni ha e dove si trova il suo negozio

Fonte: Ufficio Stampa Red Communications Ida Platano di Uomini e Donne

Ida Platano è protagonista di Uomini e Donne dal 2017. Arrivata alla corte del Trono Over ha subito lasciato il segno nel dating show di Maria De Filippi, tanto che la conduttrice l’ha poi voluta fortemente nel cast di Temptation Island. Successivamente, dopo le relazioni finite male con Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza conosciuti nel programma di Canale 5, è diventata tronista. Inguaribile romantica, Ida è sempre alla ricerca del grande amore nonostante le delusioni del passato.

Quanti anni ha Ida Platano di Uomini e Donne

Ida Platano è nata in Sicilia il 30 marzo 1982. È alta 1.69 centimetri. A 13 anni ha iniziato a sviluppare la sua passione per capelli e acconciature, che l’ha portata poi a diventare una parrucchiera di successo, con un negozio tutto suo. Poco più che maggiorenne si è trasferita a Brescia per inseguire il suo grande amore, Francesco, conosciuto durante l’adolescenza.

“Quando ho conosciuto il mio ex marito avevo 16 anni e lui già viveva qui al Nord. Aveva 22 anni, eravamo proprio dei ragazzini. Si spera sempre che le cose durino, ma ci sono cose che iniziano e cose che finiscono”, ha raccontato ai suoi fan Ida, che ha lasciato la sua famiglia numerosa pur di realizzarsi privatamente e professionalmente.

“Abbiamo entrambi scelto di sposarci senza costrizioni dai genitori. All’epoca la convivenza non era comune. Siamo stati dieci anni insieme, siamo cresciuti insieme, litigavamo davvero poco, e oggi abbiamo un rapporto da fratello e sorella”, ha aggiunto. L’ex marito Francesco non fa parte del mondo dello spettacolo.

“All’epoca, la convivenza non era comune, mio padre non era d’accordo. Sono stati dieci anni di matrimonio, è stato il mio primo amore. Sono cresciuta insieme a lui. Non sono arrivati figli, ci sono stati vari tradimenti. Poi è arrivato il piccolo Samuele. Ho fatto anch’io degli errori, non posso dare la colpa solo a lui, doveva andare così”

Dopo la fine del matrimonio Ida Platano ha avuto una successiva relazione che le ha regalato la gioia più grande: il figlio Samuele, nato nel 2010. La tronista di Uomini e Donne ha però cresciuto il ragazzino da sola, “da quando era in grembo a me fino ad oggi”, come precisato dalla diretta interessata a Verissimo.

Ida Platano ha affrontato da sola la sfida di crescere il suo erede, che non ha mai conosciuto il padre biologico. L’hair stylist ha preso la decisione coraggiosa di portare avanti la gravidanza senza il supporto di un partner e oggi ritiene che sia stata la scelta giusta, poiché Samuele ha avuto un impatto decisivo sulla sua vita, portando con sé cambiamenti positivi.

“Mi ha vista piangere, capisce le situazioni prima di me“, ha confidato Ida Platano a proposito del ragazzino, con il quale ha sempre avuto un buon rapporto.

Dove si trova il negozio di Ida Platano di Uomini e Donne

Ida Platano possiede un negozio – Ida Platano Glamour – che si trova a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia. Un salone per donne e uomini che è molto apprezzato in zona e non solo. Tanti hanno provato il salone della Platano, rimanendo davvero soddisfatti dal servizio e dal rapporto qualità-prezzo. Sul sito italiarecensioni.com sono molteplici le recensioni di coloro che si sono trovati bene nel negozio di Ida, dove hanno trovato uno staff gentile ed esperto, in grado di realizzare i desideri e le richieste più disparate.

Il locale è super chic, con arredi colorati e tantissime postazioni con specchio, ideali per scattarsi un bel selfie. Magari con Ida Platano, che è sempre nel negozio quando non è impegnata con le registrazioni di Uomini e Donne. Da quando la tronista è diventata popolare nel suo salone arrivano persone da tutta Italia per affidarsi alle sapienti mani di una professionista coma la Platano.