Ida Platano, a volte ritornano a “Uomini e Donne”

Ida Platano di nuovo su Canale 5. Un ritorno che ha un sapore nostalgico. La sua infatti fu una delle partecipazioni più amate e sentite di Uomini e Donne. Ma, fortunatamente, “a volte ritornano” e così lei e Alessandro Vicinanza sono intervenuti nel corso della puntata ondata in onda martedì 19 settembre.

Si tratta di una coppia indimenticabile, tra quelle amate e criticate come poche nel programma di Maria De Filippi. Una cosa è certa: i due sono stati accolti in studio da uno scrosciante applauso. Persino i temutissimi opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti si sono complimentati con l’ex dama del Trono Over: “Sei bellissima”.

Ida Platano a “Uomini e Donne” (di nuovo)

Ida Platano, rimasta nella storia del programma anche per un’epica lite, e Alessandro Vicinanza sono stati accolti in studio da un tenerissimo video, che ha riassunto l’inizio della loro storia d’amore, nata ormai quasi un anno fa, a novembre 2022. “Ida sembri una principessa!” ha esclamato Gianni. I due opinionisti hanno spiegato di essersi molto appassionati alla loro storia, grazie ai racconti che gli stessi protagonisti ne fanno sui social. Proprio da Instagram Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno scoperto che i due condividono la passione per i viaggi. Ida Platano ha spiegato che hanno avuto anche dei momenti un po’ di crisi, ma fino ad ora tutti rientrati. “Finora noi abbiamo sempre avuto un grosso problema che è la lontananza, e abbiamo cercato di abbatterla vedendoci almeno una volta alla settimana. Se capita che una volta salto, un po’ mi disconnetto” ha spiegato Alessandro, emozionato.

Il salernitano ha spiegato che spesso e volentieri con loro c’è anche Samuel, il figlio di Ida, e che quindi sta iniziando a conoscerla anche come madre. “Ho capito che lui ha bisogno di più tempo, le cose devono venire spontanee” ha aggiunto l’ex dama. Ida più volte gli ha fatto anche diverse sorprese, raggiungendolo in Campania dopo aver guidato tutta la notte, ma Vicinanza vorrebbe frenarla un po’ perché lo preoccupa che guidi così a lungo.

Ida Platano e Alessandro oggi: come va la loro storia

I due sono stati recentemente a New York per il 40°compleanno di Vicinanza, come ha svelato l’ex dama del Trono Over. Ida ha raccontato anche che, al di là dei viaggi e dei bei momenti, ci sono stati anche momenti bassi, che dipendono dalle differenze di carattere tra loro due. Secondo Alessandro il problema principale della loro relazione è la distanza fisica, abitando l’ex dama a Brescia e il cavaliere a Salerno.

Il compagno di Ida ha ammesso di aver avvertito una grandissima emozione nel festeggiare con la sua amata i suoi 40 anni a New York e che non pensava di poter mai provare un sentimento così. La dama svela che la soluzione della convivenza per lei risolverebbe ogni cosa e che lei si sente pronta a compiere questo passo: l’unico ostacolo dipende dal piccolo Samu che deve terminare il ciclo di studi alle medie. Ma, se tutto dovesse andare bene, Ida vorrebbe pensare di iniziare una convivenza già l’anno prossimo. La dama si dice serena e felice, il fantasma di Riccardo Guarnieri non è altro che un lontano ricordo, sebbene Alessandro voglia andare ancora molto piano e con i piedi di piombo, come conferma anche il cavaliere. Anche su un eventuale figlio, Alessandro ammette che per il momento non è un pensiero impellente, ma che la priorità è di avvicinarsi il più possibile.