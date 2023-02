Uomini e Donne, scenata epocale di Ida Platano: “Poveraccia a chi? Vergognati!”

A Uomini e Donne torna a tenere banco la diatriba tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nella puntata del dating show di Maria De Filippi, andata in onda nel giorno di San Valentino, i due sono stati protagonisti di una furiosa lite.

Sono volate parole grosse, con il cavaliere che si è rivolto alla dama in maniera durissima e volgare, pronunciando frasi come “Sei il mio scarto, vergognati”.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: perché hanno litigato

Non è la prima volta che Riccardo Guarnieri decide di esprimersi con toni accesi e irriverenti sulla vita sentimentale privata di Ida Platano. Il cavaliere non riesce a lasciar andare la dama, dalla quale si è separato ormai da tempo.

La tensione tra i due è sempre molto alta e nella puntata di Uomini e Donne del 14 febbraio 2023 ha forse toccato vette mai raggiunte prima. A dire di Riccardo, l’amore tra Ida e Alessandro Vicinanza sarebbe costruito.

Guarnieri si è presentato in studio con tanto di popcorn, così da assistere a quella che reputa essere una recita. Ida e Alessandro, infatti, sono tornati in studio per raccontare gli sviluppi del loro amore al di fuori del programma, ma subito l’attenzione è stata deviata sull’altro cavaliere.

Vicinanza non accetta minimamente d’essere accusato d’immaturità da chi “vive ancora con i genitori e ha avuto atteggiamenti inconcludenti con tutte le donne che ha frequentato qui, Ida, Roberta e Gloria”.

La situazione è rapidamente degenerata, nel giro di pochi minuti, con l’attuale compagno di Ida Platano che ha preteso rispetto: “Non nominare mai più la mia fidanzata sui giornali e non parlare di lei come madre”. Parole alla quali il 43enne ha risposto con una durissima minaccia fisica, costringendo Maria De Filippi a fermarlo fisicamente. Una brutta scena e non l’ultima di questo matto San Valentino a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri: lite furiosa

Alla base dell’acceso diverbio vi è un’intervista rilasciata da Riccardo Guarnieri, nel corso della quale ha detto la sua su Ide a Alessandro. Ha reputato legittimo rispondere in merito alla sua ex frequentante.

La Platano, però, ha sottolineato come lo stesso sia accaduto a lei e il suo atteggiamento è stato del tutto differente: “Tu puoi rispondere ma hai mancato di rispetto a me, mio figlio e all’uomo che ho accanto”.

“Armato” della propria intervista cartacea, Riccardo ha provato a difendere le proprie parole, ma prima di iniziare a leggere si è lasciato andare a offese molto pesanti: “Chi ti credi di essere. Sei il mio scarto, vergognati. Hai sputato su cinque anni di storia”.

Il rischio che vi fosse uno scontro fisico è apparso reale, con Maria De Filippi costretta in più occasioni a intervenire, richiamando entrambi all’ordine. Riccardo Guarnieri è arrivato a dare del “poveraccio” a Vicinanza, scatenando l’ira di Ida.

La donna si è avvicinata con fare duro e, gridando a pochi centimetri dal suo viso, gli ha riversato contro tutto il rancore provato: “Non mi nominare più. Poveraccio a chi? Guardati, sei irrisolto. Non ti azzardare a dare del poveraccio al mio uomo”.

Nessuno dei due perdonerà mai l’altro ed è evidente da questo scontro che ha scatenato i fan del programma sui social: “L’ho sognato per anni di sentirti dire queste cose. – ha ribadito Guarnieri – Hai finto un amore che non è mai esistito”.