Ida Platano diventa la nuova tronista nel celebre programma televisivo "Uomini e Donne", annunciando il suo ritorno sullo schermo. I fan in visibilio

È Ida Platano la nuova tronista di “Uomini e Donne”. Il noto volto del trono over sostituirà Manuela Carriero sulla celebre poltrona rossa del dating show condotto da Maria De Filippi. La notizia ha scatenato un’ondata di emozioni e reazioni tra i fan del programma e gli appassionati di gossip, che si preparano ad affrontare un nuovo capitolo dell’amato show televisivo.

Ida Platano sul trono di “Uomini e Donne”

Ida Platano è la nuova tronista di “Uomini e Donne”. L’ex volto del trono over è stata annunciata a sorpresa dal programma di Maria De Filippi sul sito e sui profili social di Witty Tv.

L’ex protagonista del trono over era uscita qualche mese fa proprio dalla trasmissione di Canale 5 insieme al compagno Alessandro Vicinanza: nonostante qualche rumors nei mesi scorsi, nulla lasciava presagire una possibile rottura.

A distanza di qualche giorno dall’abbandono di Manuela Carriero dal trono di “Uomini e Donne”, l’ex protagonista del formato over del programma torna nella trasmissione che le ha regalato la popolarità.

Nel video di presentazione condiviso da Witty Tv, Ida Platano parla del perché ha deciso di accettare la sfida da tronista: “Sono Ida, ho 42 anni e vengo da Brescia”. Si presenta così ai telespettatori nonostante sappia che in molti la conoscono già molto bene.

“Faccio la parrucchiera e passo la gran parte del tempo nel mio salone”. Poi il racconto del suo passato con la separazione prima da Riccardo Guarnieri e poi da Alessandro Vicinanza: “Sono nuovamente single. Dopo una storia durata 11 mesi, ho deciso di chiudere”, ha spiegato alle telecamere del dating show di Maria De Filippi.

“Oggi voglio rimettermi in gioco. Non rincorrerò più nessuno. Sono molto romantica, una donna decisa, dinamica, impulsiva, aggressiva, gelosa e diretta. Questo può dare fastidio ma non mi interessa”.

La vita di Ida si divide tra il lavoro e il figlio Samuele: “Mi sono ritrovata a crescerlo da sola. Era lui a darmi la forza. Mi chiedevo come fosse possibile crescesse solo con la madre, avevo paura gli mancasse qualcosa, un’altra figura”.

Ida ha quindi annunciato di volere imparare dagli errori del passato: “Voglio vivere un percorso diverso perché vorrei che fosse la volta giusta”.

Fonte: Comunicato Stampa Red Communications

La storia con Alessandro

L’annuncio di Ida Platano come nuova tronista segna dunque anche quello della rottura con Alessandro Vicinanza.

La coppia nei mesi scorsi aveva deciso di iniziare una relazione al di fuori delle telecamere e, per qualche tempo, Ida e Alessandro avevano raccontato di come le cose tra loro andassero a gonfie vele.

I due avevano mostrato ai propri follower anche le vacanze fatte insieme a New York e, all’ultimo agosto, risale l’ultima foto di Ida con Alessandro Vicinanza.

Da quel momento, nessuna notizia ufficiale è stata diffusa fino alla data del 7 novembre, quando Ida ha svelato i motivi che l’hanno spinta ad accettare un nuovo percorso sul trono più seguito della televisione.

Proprio all’inizio dell’ultima stagione di “Uomini e Donne”, Ida e Alessandro avevano parlato anche di convivenza: “Alessandro non si trasferirebbe mai – aveva detto Ida -. Io ho il mio lavoro e mio figlio”.

“La casa è il luogo dove risiede l’amore”

“La casa è il luogo dove risiede l’amore, dove vengono creati i ricordi. E io di ricordi qui ne ho tanti… Ho riso, pianto e mi sono innamorata scrivendo capitoli della mia vita che, malgrado non hanno incontrato il lieto fine, rimarranno per me ricordi indelebili”, confessa Ida Platano.

“Ho ancora il coraggio di amare e oggi inizierò un capitolo nuovo della mia vita, partendo da qui. Qui dove tutto è iniziato”, scrive la nuova tronista in una breve lettera al pubblico di “Uomini e Donne”, prima che le luci dello studio si accendessero.

Con queste parole cariche di emozione, Ida ha colpito il pubblico del noto programma televisivo, rivelando una parte intima di sé e lasciando intravedere la determinazione e il coraggio che la caratterizzano.

Il suo sorriso, luminoso e speranzoso, ha trasmesso un’energia positiva, confermando la sua volontà di lasciarsi alle spalle il passato e di abbracciare un futuro ricco di nuove possibilità.