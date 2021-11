Uomini e Donne, Ida Platano lascia la trasmissione e rompe il silenzio su Instagram

Uomini e Donne, 25 anni dopo: i protagonisti

Siamo ormai abituati agli improvvisi ribaltoni che caratterizzano da sempre le dinamiche all’interno di Uomini e Donne, ma stavolta non eravamo pronti: Ida Platano ha annunciato di voler lasciare la trasmissione, chiudendo così anche la frequentazione con Diego Tavani. Ma cosa è successo per averle fatto prendere questa drastica decisione?

U&D, Ida Platano lascia lo studio

Le anticipazioni in merito all’ultima registrazione di Uomini e Donne, come riportato da IlVicoloDelleNews, rivelano l’improvviso allontanamento di Ida e Diego, che per il pubblico erano ormai candidati a rimanere insieme. A seguito di quanto accaduto, la Platano ha semplicemente annunciato di non voler più restare in studio, nel parterre di Canale 5. La sua decisione, a quanto pare, sarebbe stata presa in un momento di sconforto: la dama (o forse dovremmo ormai dire ex?) avrebbe infatti spiegato di non essere più sicura che l’uomo giusto arriverà per lei, prima o poi. O quantomeno non all’interno dello show di Maria De Filippi.

Per questo motivo Ida ha abbandonato la sua sedia a Uomini e Donne, lasciando lo studio da sola. Solo poche ore dopo l’uscita delle prime indiscrezioni sulla registrazione, la Platano ha rotto il silenzio su Instagram per rassicurare i tantissimi fan che l’hanno sommersa di domande. “Ho dormito un bel po’, ne avevo proprio bisogno. Vi stavo leggendo, vi ringrazio sempre tutti per il vostro bene, per il vostro affetto e calore, siete tantissimi” – ha rivelato in un video pubblicato tra le sue storie – “E adesso vado a farmi una passeggiata con il mio principe“. Insomma, Ida ha deciso di ripartire da suo figlio Samuele, per ritrovare la serenità.

Che cosa è successo tra Ida e Diego

Resta naturalmente da chiarire cosa sia successo tra lei e Diego Tavani, dal momento che tutto sembrava andare alla grande. Il primo segnale di una rottura è arrivato qualche giorno fa, quando i due avevano deciso di darsi una chance e uscire insieme dalla trasmissione. I petali rossi avevano suggellato quel momento, che però la Platano aveva rovinato iniziando a litigare con Tina Cipollari. Il suo cavaliere aveva visto in tutto ciò una grande mancanza di rispetto, scegliendo così di riaccomodarsi sulla sua sedia e rimandando ogni decisione di lasciare lo studio con Ida. Quest’ultima era rimasta senza parole, ma non poteva far altro che accettare.

Nel corso dell’ultima registrazione, abbiamo scoperto che tra di loro è sceso il silenzio. Dopo un breve confronto post-puntata, i due avevano deciso di darsi del tempo per capire come proseguire. Da quel momento, la Platano non si è più fatta sentire. In studio, si è riaccesa la lite che ha visto coinvolta anche Tina Cipollari. Quest’ultima avrebbe dato del “farabutto” a Diego, il quale avrebbe chiesto a Maria di censurare la scena: non avrebbe mai voluto che suo figlio vedesse quanto accaduto. Dunque, con tutta probabilità questa parte non andrà in onda.

Resta comunque moltissimo su cui riflettere. Ancora una volta, Ida è riuscita a mandare a monte una sua frequentazione. È dai tempi di Riccardo Guarnieri che sembra non trovare pace, e il suo atteggiamento spesso troppo pesante non le permette di lasciarsi andare almeno per una volta senza pensieri. Forse è proprio per questo che ha deciso di interrompere il suo percorso a Uomini e Donne. Allontanarsi per un po’ dalla lucina rossa delle telecamere non può che farle bene, e magari l’amore è proprio dietro l’angolo ad attenderla.