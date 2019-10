Chi è Sara, la figlia di Marco Tardelli

editato in: da

Quando si nomina Marco Tardelli si chiama in causa una delle stelle più celebri del calcio italiano. Ospite di recente nel salotto di Vieni da Me, l’uomo simbolo della finale del Mondiale 1982 ha due figli. La maggiore, Sara, lavora come giornalista.

Più volte ospite di programmi televisivi anche in compagnia del padre, ha approfondito la sua figura sportiva fondamentale per la storia del calcio italiano nel libro Tutto o Niente, pubblicato da Mondadori e scritto a 4 mani con l’uomo il cui urlo di esultanza su un campo da calcio non ha ancora eguali.

Nel corso delle interviste che ha rilasciato in tv, Sara Tardelli ha affermato che per lei non è motivo di imbarazzo il fatto di avere un genitore seduttore e ammirato. Tre anni fa, durante un’ospitata nel salotto televisivo de La Vita in Diretta (allora alla guida del programma c’era Cristina Parodi), la giornalista ha dichiarato che il padre le ha sempre dato ragione di essere “fiera di lui”.

Sara Tardelli non è figlia unica. Dopo il suo arrivo, frutto della storia d’amore con l’ex moglie Alessandra, l’ex calciatore, classe 1954, è diventato padre di Nicola, avuto dalla giornalista Stella Pende. I due fratelli hanno 12 anni di differenza.

Nel corso della puntata di Vieni da Me che l’ha visto in studio nei giorni scorsi, Tardelli, oggi felicemente fidanzato con la giornalista Myrta Merlino, ha ricordato il momento in cui ha dovuto rivelare a Sara che avrebbe avuto un fratellino, ma da una mamma diversa. L’ex bomber, che ha iniziato la sua carriera giocando con la maglia del Pisa, ha affermato che la figlia aveva già capito tutto.

Sempre nel 2016 e nel corso di una delle presentazioni del libro, Sara Tardelli ha dichiarato che, grazie alla scrittura del volume, il suo rapporto con il padre è migliorato. Ha altresì sottolineato di aver provato anche prima dell’inizio del processo di stesura a conoscere il celebre genitore in maniera più oggettiva e non solo come figlia. A suo dire, si tratta di un passaggio che chiunque dovrebbe fare per avere un rapporto adulto con la propria madre e il proprio padre.

Secondo la giovane giornalista, oggi residente a Roma e diventata mamma da pochi mesi dei gemelli Tancredi e Fiamma, scrivere il libro l’ha aiutata a scoprire quanto lei e il padre siano simili.