Gigi D’Alessio, stadio Maradona – Una notte a Napoli, le pagelle: Gigi D’Alessio immenso (9), Elodie favolosa (8)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gigi D'Alessio

Un concerto-evento nella sua Napoli, con le canzoni che hanno costruito la sua carriera e fatto cantare generazioni, ma soprattutto tanti amici, arrivati per sostenerlo. Gigi D’Alessio, stadio Maradona – Una notte a Napoli è lo show che racconta Gigi D’Alessio e la sua musica. Un appuntamento imperdibile su Canale 5 e un viaggio per scoprire non solo l’artista, ma soprattutto l’uomo dietro i grandi successi e la fama.

Gigi D’Alessio è sempre l’uomo del popolo. Voto: 9

Il successo, i dischi venduti e i grandi numeri non hanno cambiato Gigi D’Alessio che è rimasto, a tutti gli effetti, un “uomo del popolo”, come ama definirsi lui stesso. Il cantante è da sempre legatissimo alla sua Napoli che ha voluto omaggiare con un concerto evento straordinario.

E sul palco ha mostrato ciò che lo rende davvero unico. Non le canzoni e nemmeno le amicizie con grandi cantanti come Elodie o Geolier, ma il suo essere rimasto una persona semplice, legata alle sue radici e consapevole del debito immenso che ha con il suo pubblico. In particolare quello napoletano che l’ha sempre sostenuto e amato, senza mai abbandonarlo, anche nei momenti di difficoltà.

Proprio per questo l’artista partenopeo ha scelto di rendere Napoli la protagonista assoluta del concerto. Non a caso “Una notte a Napoli” è il sottotitolo che Gigi D’Alessio ha scelto per questo show. Un concerto in cui il calore del pubblico e tutto, ma soprattutto un dichiarazione d’amore incondizionato nei confronti di una città che sa trasformare in qualcosa di indimenticabile anche una semplice sera fatta di musica e canzoni.

E così dallo schermo arriva uno show che colpisce e cattura, costruito per raccontare il percorso artistico di Gigi D’Alessio. In scaletta il cantante ha deciso di mettere ben 60 brani, iniziando letteralmente con il botto. Al suo ingresso sul palco infatti l’artista ha cantato Cattiveria e gelosia, seguita da 30 canzoni, Non mollare mai e Un cuore ce l’hai. Un modo per trasportare immediatamente il pubblico, a casa e in piazza, nel suo mondo.

Tante le canzoni che emozionano, fanno ballare e cantare. Dalla mitica Non dirgli mai all’indimenticabile Quanti amori, passando per Annaré e Un nuovo bacio. Sino ad arrivare a Una magica storia d’amore, Cient’anne e Napule, grido d’amore per la sua città.

Elodie favolosa, conquista il palco con il suo carisma. Voto: 8

Fra gli ospiti più attesi Elodie che non ha deluso le aspettative. La cantante romana è apparsa sul palco di Gigi D’Alessio, stadio Maradona – Una notte a Napoli a sorpresa, cantando Io Vorrei con Gigi D’Alessio. Coda alta, un completo pantalone black con paillettes e top, Elodie ha conquistato il pubblico, ancora una volta, con il suo immenso carisma.

L’artista è apparsa commossa e, dopo aver terminato il duetto, ha abbracciato il cantante napoletano. “Ecco a voi la regina Elodie! Questa è anche la tua città”, ha detto Gigi, scatenando l’applauso di tutti. Poco dopo l’artista ha voluto ringraziare la collega, arrivata con un aereo direttamente da Milano solamente per cantare con lui una canzone.

“Lei è arrivata qui per cantare con me questa canzone, ora riprende un aereo e riparte per Milano. Ditemi voi se questo non è amore”, ha detto, prima di abbracciarla di nuovo. “Gigi io ti amo – ha risposto Elodie -. Sono cresciuta con la tua musica e per te farei questo e altro. Grazie a te”, ha concluso prima di congedarsi.

Alessandra Amoroso scatenata. Voto: 7

Elodie non è stata l’unica ospite di Gigi D’Alessio. Il cantante ha voluto sul palco anche Alessandra Amoroso, amica e collega, con cui ha già collaborato in passato. I due hanno cantato di fronte al pubblico Un cuore malato, scatenandosi e divertendosi.

Con la sua voce potente e la sua energia, Alessandra Amoroso ha divorato il palco, sfoggiando un favoloso abito nero caratterizzato da una scollatura vertiginosa. “Sei un amico speciale”, ha concluso la cantante, lasciandosi andare alla commozione.

Elena D’Amario si commuove. Voto: 8

Questo è senza dubbio l’anno di Elena D’Amario che, dopo aver preso parte ad Amici con il ruolo di giudice, è salita sul palco accanto a Gigi D’Alessio. La ballerina si è esibita di fronte al pubblico di Gigi D’Alessio, stadio Maradona – Una notte a Napoli, svelando tutto il suo talento.

Un talento che lo stesso Gigi D’Alessio ha voluto sottolineare al termine della performance. Il cantante ha voluto omaggiare la ballerina, richiamando l’applauso del pubblico. “Lei è una numero uno”, ha detto ed Elena D’Amario non è riuscita a trattenere l’emozione di fronte al calore delle persone, pronte ad applaudirla in un palco così importante e straordinario. “Sei di una generosità umana e artistica imperdibile”, ha affermato con le lacrime agli occhi.

Geolier e Gigi D’Alessio come padre e figlio. Voto: 9

In questo appuntamento così importante per Gigi D’Alessio non poteva mancare l’amico Geolier. La grande stima e l’affetto fra i due sono innegabili e nel corso dello show sono stati chiarissimi. Geolier e Gigi D’Alessio hanno cantato prima Senza tuccà, poi il cantante napoletano si è seduto al pianoforte per suonare Episodio d’amore, lasciando spazio al rapper.

Qualche tempo fa Geolier aveva parlato dell’amicizia con Gigi e di un rapporto fatto di chiamate, consigli e musica. “Lui è il mio mito in generale – aveva spiegato -. Lo chiamo anche di notte sempre. Denise mi ha detto ‘Devo controllare se veramente è il numero di Emanuele’. Questo per tutte le cose che ci scriviamo”.

E sul palco di Gigi D’Alessio, stadio Maradona – Una notte a Napoli, Geolier ha voluto ribadire tutto il suo affetto e la sua grande ammirazione nei confronti di Gigi. “Tu sei il re di Napoli”, ha detto. Poi l’abbraccio: dolce, intenso e pieno di significato, come quello fra un padre e un figlio.