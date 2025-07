Un frullatore di emozioni, come l'ha definito lo stesso Gigi: tanti ospiti, un enorme spettacolo e un pubblico rovente e innamorato

IPA Gigi D'Alessio sul palco di Gigi Uno come te, maxi concerto in Piazza del Plebiscito a Napoli

Gigi D’Alessio torna a Napoli, salendo su un palco dinanzi a una Piazza Plebiscito a dir poco gremita. La sua gente lo accoglie al meglio con un karaoke gigante da brividi. Si canta tutti insieme Non mollare mai, e nel novero delle voci, oltre al pubblico e al protagonista di serata, anche Geolier, Clementino e Gué. Non si poteva partire in maniera migliore e l’intero evento è stato un crescendo di emozioni.

Gigi D’Alessio e il suo pubblico. Voto: 10

La connessione che Gigi D’Alessio ha con la sua gente è incredibile. Gli anni passano ma questo legame non viene minimamente scalfito, come Gigi Uno Come te dimostra. Ogni brano è accolto da un boato di onesto entusiasmo e giubilo. Il pubblico riconosce la canzone, esulta e si prepara a cantare ogni singola parola.

Quell’entusiasmo viene trasmesso anche attraverso le telecamere. Al di là della bellezza di una Napoli in notturna, è inevitabile sentirsi trasportati da questo amore senza fine.

Svariate le generazioni presenti e tutti sono entusiasti d’essere lì, ricoprendo anche il ruolo di chi, per ovvie ragioni, non poteva esserci. Basti pensare all’esecuzione de Un nuovo bacio, con i fan a cantare le parti di Anna Tatangelo.

Un arcobaleno di ospiti. Voto: 8

Come detto, Gigi ha dato inizio al suo magnifico show con Geolier, Clementino e Gué. Sono però davvero tanti gli ospiti d’eccezione che hanno accettato con gioia il suo invito a Napoli. Di colpo, cantando Nu Dispietto, ecco apparire da una botola Elodie, di nero vestita e ormai sempre più abile nel cantare in napoletano.

Eccoli tutti gli altri:

Ernia;

Umberto Tozzi;

Luisa Ranieri;

Annalisa;

Fiorella Mannoia;

Alessandra Amoroso;

Arisa;

Francesco Cicchella;

Stash e The Kolors;

LDA;

Antonella Clerici.

Sorrisi e dediche. Voto: 10

Tutti hanno i propri gusti musicali e chi ha pianto per la morte di Ozzy Osbourne difficilmente potrà ascoltare con piacere le canzoni di Gigi D’Alessio. Se però per pur caso questa stessa persona si fosse ritrovato a osservare degli stralci di questo maxi concerto, avrebbe visto delle scene di una bellezza che non ammettono giudizi di sorta.

Tutti hanno cantato col sorriso sulle labbra, entusiasti di star vivendo quel momento nel cuore di una comunità gigantesca, che associa a determinati brani brandelli della propria vita. Genitori, figli e nipoti, tutti insieme, così come fidanzati che si dedicano una canzone o l’altra, a seconda delle frasi o dei propri trascorsi.

Gigi D’Alessio (che se ne è stato sognante a guardare la sua gente cantare con trasporto Non dirgli mai dall’inizio alla fine, da soli, mentre lui coccola suo figlio) non metterà d’accordo tutt’Italia, ma il suo pubblico, come quello di artisti enormi come Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Vasco e tanti altri che riescono a trovare spazio sotto la pelle della gente, può farlo eccome.

Gente di mare: D’Alessio e Annalisa. Voto: 8

Da Savona a Napoli, dalla Liguria alla Campania, con il cuore nelle onde del mare e tanta voglia di far parte di questa festa. Annalisa appare mentre Gigi intona Annare’. Anche lei canta in napoletano, come Elodie.

Lo fa per un tempo inferiore, nettamente, ma l’emozione c’è, così come una voce impeccabile e poderosa. Spazio anche per un piccolo cambio di testo, con un’Annali’ al punto giusto e un remix tra due differenti Mon Amour.