Geolier e Chiara Frattesi innamorati: baci e carezze a Miami

Fonte: IPA Geolier e Chiara Frattesi

Geolier e Chiara Frattesi sono sempre più innamorati e la storia d’amore procede a gonfie vele. Lo dimostrano gli scatti catturati a Miami, dove la coppia si è concessa una vacanza romantica. Nelle immagini, immortalate dal fotografo di Diva e Donna, l’influencer e il cantante napoletano si scambiano effusioni e sguardi complici.

Geolier e Chiara Frattesi innamorati a Miami

Dopo un anno ricco di impegni, Geolier e Chiara Frattesi si sono regalati una fuga romantica negli Stati Uniti. La coppia è volata a Miami, fra tuffi nell’Oceano e spiagge di sabbia bianca.

Negli scatti catturati da Diva e Donna, Geolier bacia la sua fidanzata in riva al mare. Poi i due iniziano a chiacchierare, mentre prendono il sole, sorridendo felici. Le immagini raccontano una coppia come tante in un momento di solitudine e dimostrano come l’amore fra i due stia procedendo al meglio.

Le foto sembrano allontanare qualsiasi ipotesi di una crisi e sono la risposta perfetta alle polemiche che qualche tempo fa avevano travolto Chiara Frattesi. L’influencer ed esperta di moda infatti era stata accusata di fingere nei confronti del cantante napoletano e di non essere davvero innamorata di lui.

Accuse a cui Chiara aveva replicato su Instagram. “Mi sembra assurdo che io debba sopportare ogni volta insulti o persone che giudicano senza dare peso alle parole – aveva scritto, sfogandosi -. Avete perso la bontà? Vi ricordate cosa significa la gentilezza?”.

“Fatelo per voi stessi – aveva aggiunto -, fatevi un piacere e smettetela di vivere su Instagram pensando di conoscere le persone, giudicando senza sapere in realtà quello che c’è dietro la persona a cui scrivere. Imparate l’educazione, perché qua se n’è persa fin troppa”.

L’amore fra Geolier e Chiara Frattesi

Geolier e Chiara Frattesi d’altronde hanno sempre scelto di vivere la loro relazione lontano dai riflettori e dalle luci della ribalta. Nel luglio 2024 i due erano stati avvistati insieme in Sardegna, poco dopo erano apparsi insieme a Ibiza. In quell’occasione erano stati sorpresi durante una cena romantica, fra baci e carezze.

Ma solo a settembre avevano deciso di rendere ufficiale la relazione, pubblicando sui social una foto di coppia. La storia d’amore, quella fra l’influencer e l’artista napoletano, era arrivata dopo che entrambi avevano messo fine alle rispettive relazioni.

Chiara Frattesi aveva concluso da poco la frequentazione con Weston McKennie, noto calciatore. Geolier invece era reduce dall’addio a Valeria D’Agostino, sua compagna per due anni con cui aveva vissuto una storia intensa, segnata da un finale doloroso.

La stessa Valeria dopo la rottura aveva pubblicato alcune Stories in cui celebrava il successo di Geolier fra concerti e riconoscimenti per le sue canzoni. “Qualunque cosa avvenga di te e di me, comunque si svolga la nostra vita, io voglio vederti vincere per sempre”, aveva scritto.

Mentre l’artista napoletano durante la sua esibizione allo stadio Diego Armando Maradona, aveva dedicato la canzone Si stat’ tu all’ex fidanzata. “Dedicato a una persona molto importante, essenziale nella mia vita artistica e personale – aveva detto -. A Napoli si dice “È a femmena ca t fa omm”. Un amore che purtroppo è finito, ma gli amori non finiscono mai. Amore è amore, sempre! Dedicatala a una persona che amate”.