Geolier e Chiara Frattesi addio? La replica è a suon di risate

IPA Geolier

Geolier e Chiara Frattesi si sono lasciati? La coppia formata dal cantante e l’influencer non si mostra insieme da qualche tempo e tanto è bastato a scatenare le solite malelingue. Nelle ultime ore si è vociferato di una rottura pesante tra i due e c’è anche chi ha messo in discussione la veridicità di questo sentimento, sbocciato un anno fa. Una liaison che, però, continua ad andare avanti nonostante tutto.

Geolier e Chiara Frattesi stanno ancora insieme

“Si sono lasciati, si usavano a vicenda”, queste alcune delle voci circolate sulla presunta rottura tra Geolier e Chiara Frattesi. Ebbene, niente di più falso: i due stanno ancora insieme. E hanno smentito tutto condividendo su Instagram una story in cui – uno accanto all’altra – guardano la telecamera e ridono a crepapelle. Una chiara risposta ai pettegolezzi. Ovviamente a suon di risate.

In un’altra story, postata dalla Frattesi, si vedono i due che cantano insieme L’ultima poesia, la canzone che Geolier ha inciso un anno fa con Ultimo. Insieme a loro nel breve video anche alcuni parenti del rapper napoletano. Il chiaro segnale di un rapporto solido e più serio che mai, con tanto di presentazioni in famiglia.

Continua dunque l’amore tra Geolier – vero nome Emanuele Palumbo – e Chiara Frattesi. Si sono conosciuti nell’estate 2024 a Ibiza e subito sono diventati inseparabili. Tanto che lei non ha esitato a lasciare Roma, dove è nata e cresciuta, per andare a vivere col rapper a Napoli. Nel corso dei mesi non sono poi mancate dediche dolci e romantiche.

“Sei la mia luce”, ha scritto in un’occasione Geolier, postando la foto di un bacio con l’influencer. Pure le dediche da parte di Chiara sono state piuttosto intense. “Grazie per tutto ciò che sei”, ha scritto al compagno, ma anche “Sei in ogni mio sorriso più sincero, il mio cuore è tuo per sempre”. Insomma, una storia importante che – in barba alle malelingue – sembra procedere a gonfie vele.

Geolier, l’amore per Chiara e l’addio (doloroso) all’ex

Schivo e amatissimo dai suoi fan, Geolier in passato è stato legato a Valeria D’Agostino, influencer di moda conosciuta sui social con il nome di VD’A. Una relazione durata diversi anni e arrivata al capolinea nel 2024. In quell’occasione il cantante aveva pubblicato un lungo post, dedicato all’ex compagna, in cui aveva ribadito di provare per lei qualcosa di importante, spiegando quanto il loro amore fosse stato straordinario e forte, quasi indimenticabile.

“Questo periodo è stato troppo sia per me che per te – aveva scritto Geolier -. Ma alcune cose sono infinite anche se finiscono. Nessuno ti conosce realmente, nessuno mi conosce realmente. Il tuo posto non lo avrà mai nessuno nemmeno tra 10 anni, nemmeno tra 20 sarà possibile sia per me che per te”.

“Tu mi hai dato un’educazione quando non l’avevo – aveva aggiunto l’artista, rivolgendosi alla ex fidanzata Valeria -, mi hai dato amore quando non conoscevo la parola, mi hai dato un’auto quando stavo a piedi e questo non lo dimenticherò mai. La donna ti rende uomo e tu mi hai reso uomo e tutte le donne potrebbero solo annoiarmi e a dirla tutta non mi inspirerebbero tutte hit che ti ho dedicato, perché sono diventate hit perché erano dedicate a te. Solo tu. Solo noi. Tu Sei la donna, la mia. Tutto passa, tu no”.

Poi la rinascita con Chiara Frattesi: un incontro inaspettato che ha però cambiato la vita di entrambi.

Chi è Chiara Frattesi

Classe 2002, Chiara Frattesi è la sorella del giocatore Davide. Nata e cresciuta a Roma, ha partecipato a diversi concorsi di bellezza. Oggi è una modella e influencer ma vorrebbe affermarsi come giornalista sportiva. È una grande amante degli animali, in particolare dei cavalli e dei cani. È inoltre appassionata di viaggi. Prima di innamorarsi di Geolier è stata legata al calciatore americano Weston McKennie, che da qualche anno gioca nella Juve.