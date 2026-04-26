Geolier e Chiara Frattesi, lite in pubblico. Lei rompe il silenzio

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Geolier e Chiara Frattesi

Un pranzo in famiglia e una lite piuttosto accesa, immortalata dai fotografi. I protagonisti dell’episodio sono Geolier e Chiara Frattesi che sono stati fotografati durante una discussione avvenuta in pubblico fuori da un ristorante.

Geolier e Chiara Frattesi, la lite in pubblico e il chiarimento

Le immagini, pubblicate da Diva e Donna, hanno fatto immediatamente pensare ad una crisi fra i due. “Tira aria di tempesta fra Geolier e Chiara Frattesi“, si legge sul magazine in cui vediamo i due mentre discutono animatamente fuori da un ristorante. La lite sarebbe avvenuta durante i festeggiamenti per gli 80 anni della nonna di Geolier in cui era presente tutta la famiglia del cantante napoletano.

Non è chiaro cosa sia accaduto, nè i motivi della lite. L’unica certezza è che poco dopo è arrivata una replica netta da parte di Chiara Frattesi che su Instagram ha pubblicato uno screenshot di una conversazione con il cantante. “Ma ne pnzaaaa ahahha c c n fott a nuij, l’aria nun s pav, ti amo”, si legge. Chiara ha poi scritto: “Together for 621 day, 23 hour, 40 minut, 52 second”, scandendo il tempo che ha trascorso con Geolier e ribadendo il suo amore per l’artista. Un modo per smentire in modo netto le voci di crisi e i pettegolezzi nati intorno alla coppia.

L’amore di Geolier e Chiara Frattesi (e le critiche)

D’altronde non è la prima volta che Chiara Frattesi finisce nel mirino del gossip e si parla di crisi con il cantante. La storia d’amore fra i due era iniziata nell’estate del 2024. Un sentimento vissuto con discrezione e tenuto segreto per diverso tempo, sino alle prime uscite pubbliche e ad una vacanza d’amore a Miami.

Qualche tempo fa l’influencer aveva parlato delle feroci critiche ricevute all’inizio della relazione e delle insinuazioni di chi la accusava di stare con il cantante solo per via della sua fama.

“All’inizio della mia relazione avevo paura di non riuscire a oltrepassare questo ostacolo che vedevo davanti a me – aveva confidato su Instagram -, la gente non mi accettava e non vivevo bene la mia vita in quel periodo, c’erano momenti di sconforto dove volevo solo sparire”

“La fortuna è che ho avuto accanto a me la mia famiglia, le mie amiche ed Ema che mi hanno sempre aiutato a superare tutto – aveva detto -. Quando avevo bisogno di loro bastava una chiamata ed era tutto passato. Con il tempo ho imparato a non dar retta alle cose scritte sui social, l’importante è il giudizio delle persone accanto a te. Solo chi ti ama e ti conosce (oltre a te stesso) sa che persona sei e quanto vali. Mai abbattersi per le dicerie di cui la gente non sa nulla”.

In quell’occasione Chiara aveva svelato di essere convinta di aver trovato l’amore della sua vita. “Io ed Ema, anche se non sembrerebbe, siamo molto simili su tante cose – aveva confidato -. Direi una falsità se dico che andiamo d’amore e d’accordo su tutto, è normale avere dei pensieri diversi o modi di fare diversi, ma credo che nell’amore se si vuole si trova sempre un punto d’incontro. Se mi chiedono di immaginare un futuro senza di lui non lo vedo, è come se fossimo insieme da sempre. Io ho trovato lui e lui ha trovato me”.