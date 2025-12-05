Geolier pubblica 081: testo e significato del nuovo singolo

Il panorama rap si riaccende grazie a 081, il nuovo singolo di Geolier. Un pezzo in cui il cantante napoletano, dopo aver calcato grandi palchi e stadi, torna a parlare la lingua di casa in un tuffo nel suo immaginario più autentico. Ecco testo e significato.
“081”, significato del brano di Geolier
Dopo essersi fatto strada velocemente all’interno del panorama musicale italiano, Geolier rimette al centro le sue origini con 081: un pezzo, disponibile dal 5 dicembre, che in tre cifre racconta al mondo da dove viene.
Il brano è infatti un richiamo a Napoli, il prefisso telefonico della città che lo ha cresciuto e che continua a guardarlo con lo sguardo di chi conosce prima il ragazzo e poi l’artista.
Il brano segna un ritorno deciso al suo rap più schietto, dove Geolier si mostra senza filtri riaffermando una credibilità costruita passo dopo passo. All’interno del testo, si toccano temi come la sua appartenenza alla città partenopea, il suo successo e, ovviamente, la sua partecipazione al Festival di Sanremo che lo ha visto arrivare secondo. Nessuna maschera, nessuna scorciatoia: solo il ragazzo che continua a crescere senza tagliare il filo con ciò che l’ha formato.
“081” il testo del brano di Geolier
M’e’ catto
Poi e metto nogopp’ e spalti a piglià acqua e vinto comme ha fatto o president
Cu Victor Osimhen
So t’ mini geolier
Pe’ chesto fa silenzio, shhh
Aggio rignuto tre stadj, dinto o tiempo ca tu rigne nu bicchier d’acqua
A gente nun me chiama geolier, me chiamm Manuee
Pe’ chesto luatv a nnanz’
Ovvio sto chine e pallottole, ca quando faccio o rap c jesc’ o sang pe bocca
A cosa bella nun è ca da casa mi se ver Capri, ma è da Capri ca se vede a casa mia e m’è custato nu tot, se sape
Songo asciuto in prima pagina ngoppo o giurnale
M’hanno criticato pecché viaggio co privato
E pe quanto ne piglio se aizat
L’inquinamento a livello mondiale, ah
Ij song asciut’ a Sanremo vincenn’ nonostante aggio perso pe 29 e 30
Tengo nu sacco ‘e cumpagne ca si avn’ a sentenza l’ann so e 29 e 30
Pe me guardà attuorn’ tengo l’uocchie e marotta, sta barca è troppo ross’
Ten pure a scialuppa
Io nun so mai cagnat manco ropp o malloppo
Pe chesto quando ij tras fanno stop
Over, songo overo comme e file ro colloquio for e carcere
Overo, comme e femmene che fanno pure a patе e pure a mamma
Overo, songo overo comm’e segn’ ca te lasciano e manett
Overo, overo
E vir tu, pierd o tiempo si te miette contro quind’ vire tu
Si te conviene e te mettere contro simmo mille e nuje
Site comme e vongole che stanno dint’ o stesso piatto e se sputn’ nguoll quind shhh
Vire tu
State ndo menu
Però non va accat sito o scart senza collr
Ndo rione mij c’è sta a faccia mia c’addobbe
Pe vi re cullane ca me metto tengo a gobba
24/7 – 365 juorn e faccio piglia l’ansiolitico che liric
Si venc allor e o minimo
Si perd allo vo dicere
Ca nun er ij a competere
Sto sbuffan sol evr
Pe me fanno l’effett ro sonnifero
Ma fanno cap e cap
Allora son’n all’unisn
Ma ij songo l’algoritm
Me truov ind all’edicl
Ma in prima pagin comm’ a nu div
Però veng a ndo rione
E so rimasto sempe zingr
Si te chiagne nguoll allor scivl
I song nu punt, tu na virgl
Tengo troppi pall’ e pe me purta appriess giro cu nu bilico
A te nun te crer’n, crirm
Overo, songo overo comm’e file ro colloquio for e carcer
Overo, comm’e femmene che fann pure a pate e pure a mamma
Overo, songo overo comm’e segno ca te lasciano e manette
Overo, loc e bossole te cogliono e te stutn ind’a n’attimo
O sce, ne da retta a chisti sciem fann’ solamente chiacchiere
O sce, pecché overo nun si buon, ca nu sicond e muore
Overo, songo overo comm’e segno ca te lasciano i manette
Overo, loc e bossole te cogliono e te stutn ind a n’attimo
Overo, overo, overo, overo, overo
