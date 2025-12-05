Geolier pubblica 081: testo e significato del nuovo singolo

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Geolier pubblica un nuovo singolo: testo e significato

Il panorama rap si riaccende grazie a 081, il nuovo singolo di Geolier. Un pezzo in cui il cantante napoletano, dopo aver calcato grandi palchi e stadi, torna a parlare la lingua di casa in un tuffo nel suo immaginario più autentico. Ecco testo e significato.

“081”, significato del brano di Geolier

Dopo essersi fatto strada velocemente all’interno del panorama musicale italiano, Geolier rimette al centro le sue origini con 081: un pezzo, disponibile dal 5 dicembre, che in tre cifre racconta al mondo da dove viene.

Il brano è infatti un richiamo a Napoli, il prefisso telefonico della città che lo ha cresciuto e che continua a guardarlo con lo sguardo di chi conosce prima il ragazzo e poi l’artista.

Il brano segna un ritorno deciso al suo rap più schietto, dove Geolier si mostra senza filtri riaffermando una credibilità costruita passo dopo passo. All’interno del testo, si toccano temi come la sua appartenenza alla città partenopea, il suo successo e, ovviamente, la sua partecipazione al Festival di Sanremo che lo ha visto arrivare secondo. Nessuna maschera, nessuna scorciatoia: solo il ragazzo che continua a crescere senza tagliare il filo con ciò che l’ha formato.

“081” il testo del brano di Geolier

M’e’ catto

Poi e metto nogopp’ e spalti a piglià acqua e vinto comme ha fatto o president

Cu Victor Osimhen

So t’ mini geolier

Pe’ chesto fa silenzio, shhh

Aggio rignuto tre stadj, dinto o tiempo ca tu rigne nu bicchier d’acqua

A gente nun me chiama geolier, me chiamm Manuee

Pe’ chesto luatv a nnanz’

Ovvio sto chine e pallottole, ca quando faccio o rap c jesc’ o sang pe bocca

A cosa bella nun è ca da casa mi se ver Capri, ma è da Capri ca se vede a casa mia e m’è custato nu tot, se sape

Songo asciuto in prima pagina ngoppo o giurnale

M’hanno criticato pecché viaggio co privato

E pe quanto ne piglio se aizat

L’inquinamento a livello mondiale, ah

Ij song asciut’ a Sanremo vincenn’ nonostante aggio perso pe 29 e 30

Tengo nu sacco ‘e cumpagne ca si avn’ a sentenza l’ann so e 29 e 30

Pe me guardà attuorn’ tengo l’uocchie e marotta, sta barca è troppo ross’

Ten pure a scialuppa

Io nun so mai cagnat manco ropp o malloppo

Pe chesto quando ij tras fanno stop

Over, songo overo comme e file ro colloquio for e carcere

Overo, comme e femmene che fanno pure a patе e pure a mamma

Overo, songo overo comm’e segn’ ca te lasciano e manett

Overo, overo

E vir tu, pierd o tiempo si te miette contro quind’ vire tu

Si te conviene e te mettere contro simmo mille e nuje

Site comme e vongole che stanno dint’ o stesso piatto e se sputn’ nguoll quind shhh

Vire tu

State ndo menu

Però non va accat sito o scart senza collr

Ndo rione mij c’è sta a faccia mia c’addobbe

Pe vi re cullane ca me metto tengo a gobba

24/7 – 365 juorn e faccio piglia l’ansiolitico che liric

Si venc allor e o minimo

Si perd allo vo dicere

Ca nun er ij a competere

Sto sbuffan sol evr

Pe me fanno l’effett ro sonnifero

Ma fanno cap e cap

Allora son’n all’unisn

Ma ij songo l’algoritm

Me truov ind all’edicl

Ma in prima pagin comm’ a nu div

Però veng a ndo rione

E so rimasto sempe zingr

Si te chiagne nguoll allor scivl

I song nu punt, tu na virgl

Tengo troppi pall’ e pe me purta appriess giro cu nu bilico

A te nun te crer’n, crirm

Overo, songo overo comm’e file ro colloquio for e carcer

Overo, comm’e femmene che fann pure a pate e pure a mamma

Overo, songo overo comm’e segno ca te lasciano e manette

Overo, loc e bossole te cogliono e te stutn ind’a n’attimo

O sce, ne da retta a chisti sciem fann’ solamente chiacchiere

O sce, pecché overo nun si buon, ca nu sicond e muore

Overo, songo overo comm’e segno ca te lasciano i manette

Overo, loc e bossole te cogliono e te stutn ind a n’attimo

Overo, overo, overo, overo, overo

