Tutto è possibile, testo e significato della canzone di Geolier con Pino Daniele

IPA Geolier, il testo della canzone "Tutto è possibile"

Geolier, ormai tra gli artisti napoletani più seguiti del momento, torna con un nuovo album: Tutto è possibile. Un quarto, attesissimo disco che contiene al suo interno una traccia particolarmente emozionante, quella che dà anche il titolo all’intero progetto.

Il brano Tutto è possibile è infatti un feat con uno dei cantautori napoletani che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica italiana: Pino Daniele. Ecco il testo e il significato della canzone.

“Tutto è possibile”, significato del brano di Geolier e Pino Daniele

Quattro album per raccontare un percorso che parte dalle strade di Napoli e arriva a un successo nazionale. Geolier non smette di sorprendere chi lo segue e, il 16 gennaio, torna con un nuovo disco che riprende il suo racconto di riscatto, senza però lasciare indietro i ricordi e le radici, fatte di quartieri, persone e storie che continuano a influenzare la sua musica.

C’è l’impegno per emergere, la voglia di farsi ascoltare e, infine, i palchi di Sanremo e degli stadi. Nell’album sono tantissime le collaborazioni di livello: da 50 Cent ad Anuel AA, passando per Sfera Ebbasta, Anna e Kid Yugi.

Ma una emoziona più delle altre. L’intreccio di voci tra Geolier e Pino Daniele, maestro della musica partenopea scomparso nel 2015, che oggi torna in un brano inedito: Tutto è possibile, titolo che dà il nome all’intero disco, carico di significati e suggestioni.

Un brano nato dall’incontro con Alessandro, figlio di Pino Daniele, e dall’amore di Geolier per una frase contenuta in un suo pezzo mai pubblicato. Da quella frase, il rapper ha costruito un racconto che parla di chi continua a sognare a occhi aperti, anche quando è complicato, restando fedele a sé stesso. Una riflessione sull’imprevedibilità del futuro, ma anche sulla voglia di non smettere di lottare.

“Tutto è possibile”, il testo

Nella vita che verrà,

sarai più giovane, amore mio.

Tutto è possibile. Tutto è possibile. Tutto è possibile.

Un fermo immagine.

Nun riest’ a galla quanno nuot’ e ‘nguollo

Tiene a tutte quante cu tte’.

Nun ce sta n’arma ca me salva ‘ra me stesso,

Però senza muri o senza sapé.

‘A vita perde ‘nguoll’ a chi cumbatte.

E che ne ssaje si dimane pure ‘a luna

Vo’ brillà comm’ô sole?

E che ne ssaje si dimane mentre car’, vuol?

E che ne ssaje si dimane vene?

E che ne ssaje si dimane vinci pur’ tu?

E che ne ssaje si sì nato overamente?

E che ne ssaje quanno chiove chi vo’ bere?

E che ne ssaje chi over te vo’ bene?

Che ne ssaje, ca te pigli tutt’ ‘e cose?

Ca riman vire o munn‘ a copp ‘e nuvole?

E doppo nu poco poi ce faje abitudine.

Po vuoi scennr pe’ nun crerer.

Fin quando tu c’ha faje, nun mullà maje

Pecché nun ssaje quanto sta luntano

Chello ca vulisse.

Senza fa rummore, quand’ pierd t’ ‘mpar,

Comm’è a sta tu sol.

Nun se presta nu suonno, Nun se chiurn ll’uocchie.

Nella vita che verrà sarai più giovane. Amore mio.

Tutto è possibile. Tutto è possibile. Tutto è possibile.

Un fermo immagine.