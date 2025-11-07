Geolier, perché parlano tutti della sua nuova canzone Fotografia

IPA Geolier

Il 2025 sta finendo alla grande per Geolier. Dopo aver sorpreso tutti con Amen Freestyle, il rapper napoletano ha appena annunciato il suo nuovo singolo, Fotografia, in uscita venerdì 7 novembre, per Atlantic Records Italy e Warner Music Italy. Una pubblicazione che non è solo “un altro pezzo”, ma l’inizio di una nuova fase artistica: Geolier ha infatti confermato di aver chiuso il suo quarto album di inediti.

Sui social, dove ogni sua mossa diventa virale in pochi minuti, ha condiviso un breve video dallo studio di registrazione. Pochi secondi, ma abbastanza per capire che Fotografia sarà diversa dalle solite hit: più matura, più vera e decisamente più personale. Un brano che racconta il lato più intimo di un artista che ormai è diventato la voce di una generazione intera, senza mai perdere la sua identità.

Fotografia, tra emozioni e ricordi

Il titolo del nuovo singolo dice già molto: Fotografia è uno scatto emotivo, come un frammento di vita fermato nel tempo. Parla di sentimenti, di memoria e di momenti che restano impressi anche quando tutto cambia. Non è però solo un racconto personale ma un brano che invita a guardarsi dentro, a ricordare da dove si viene e chi si è diventati.

Torna la melodia che qui sa di verità, per la quale Geolier mette da parte l’ego per lasciare spazio alle emozioni. È come se volesse dire: “Ok, ho fatto la mia strada, ma ora voglio raccontarvi chi sono davvero”.

Con Fotografia, vuole mostrarci un’altra sfumatura di sé — più profonda, più consapevole, ma sempre reale. E forse è proprio questo il motivo per cui tutti ne stanno parlando: perché, anche in un mondo dove tutto scorre veloce, lui riesce ancora a fermare il tempo. Proprio come fa una fotografia.

Il tour negli stadi

Geolier non si ferma mai. Dopo il successo di Il coraggio dei bambini (2022) e Dio lo sa (2024), si prepara al suo primo tour negli stadi, il Geolier Stadi 2026. Le tappe sono già ufficiali: Milano (13 giugno), Roma (19 giugno), Messina (23 giugno) e Napoli (26, 27 e 28 giugno). Le prime due date al Maradona sono già sold out — e non sorprende. È la conferma di un percorso che lo ha portato dalle strade di Napoli ai palchi più grandi d’Italia, con un seguito che non smette di crescere.

Con 89 dischi di platino, 37 d’oro, oltre 1,5 miliardi di streaming e quasi 500 milioni di visualizzazioni su YouTube, Geolier è diventato un simbolo culturale, uno di quelli che riescono a portare la propria lingua, la propria città e la propria realtà dentro la musica mainstream.

Testo di Fotografia

Miettete in posa, ‘stu viento te tocca, te faccio ‘na foto

Dimme coccosa che sape ‘e futuro, ‘o passato se scorda

Però mo ce staje tu e allora statte n’appoco

È ‘sta vita che corre, tu c’hê capito coccosa?

Stasera addò vaje?

Nun me dicere “Nun me ne ‘mporta”, nun è overo

Nun m”o chiedere a mme

Si l’ammore è ‘o cuntrario d”a morte, [‘fosse overo?]

Ce mettimmo ‘int’ê guaje pecché ce fanno sentì criature

Nuje ce mettimmo offline pe nun risponnere a nisciuno

Duje ca nun hanno maje pazziato, nuje nun simmo comme ll’ate

E ancora l’aggi”a fà ‘na canzone pe t’arricurdà

Nun ce sta nemmeno na fotografia

Nun ce sta cchiù niente e tu sî ancora ‘a mia ‘e notte

E ancora nun ‘e trovo ‘e parole pe te fà parlà

Però tengo ‘a forza d’alluccà

Dimmello n’ata vota ‘sta bucia

Pe’tté so’ sulo na fotografia

Yeah

E sî venuta sfucata, peccato

Pecché stive bbona vestuta stasera

I’ te toccavo mentre tu durmive

E, quanno te scetave, dopo scumparive

Comme fa friddo, pecché nun m’astrigne?

Pecché nun scennimmo e turnammo dimane?

Tu, si alluccave, scetave ‘a città

E, si ridive, ‘a facive calmà

Tengo nu sacco ‘e cose a te dicere

No “Comme staje?” e ‘sti ccose ridicole

Ma te chiedesse si sî felice

Quanno ce staje tu, ‘o munno se fa invisibile

Però tu staje cu’mmé

Falle tu ô posto mio

Viene ccà, cchiù vicino

Chillu llà è ‘o posto mio

E ancora l’aggi”a fà na canzone pe t’arricurdà

Nun ce sta nemmeno ‘na fotografia

Nun ce sta cchiù niente e tu sî ancora ‘a mia ‘e notte

E ancora nun ‘e trovo ‘e parole pe te fà parlà

Però tengo ‘a forza d’alluccà

Dimmello n’ata vota ‘sta bucia

Pe’ tté so’ sulo na fotografia

Che me ne faccio ‘e na fotografia

Si, quanno ‘a straccio, lieve addò stongo je?

Pecché nun è maje maletiempo cu’tté, cu’tté, cu’tté

Pero ‘o sole ce steva

Ero je ca nun ‘o vedevo

E ancora l’aggi”a fà na canzone pe t’arricurdà

Nun ce sta nemmeno na fotografia

Nun ce sta cchiù niente e tu sî ancora ‘a mia ‘e notte

E ancora nun ‘e trovo ‘e parole pe te fà parlà

Però tengo ‘a forza d’alluccà

Dimmello n’ata vota ‘sta bucia

Pe’tté so’ sulo na fotografia.

