Sabrina Carpenter e Miley Cyrus agli opposti alla sfilata: una da fiaba couture, l’altra in jeans slavati

IPA Sabrina Carpenter e Miley Cyrus alla sfilata Dior Cruise 2027

A Los Angeles la moda ha smesso per una sera di essere soltanto moda. Al LACMA, sotto le iconiche installazioni luminose di Urban Light, la nuova sfilata Dior Cruise 2027 orchestrata da Jonathan Anderson ha trasformato il museo californiano in un set cinematografico sospeso tra vecchia Hollywood, noir contemporaneo e glamour sperimentale. E in mezzo a un front row pieno di star, due donne hanno raccontato perfettamente il dualismo della serata: Sabrina Carpenter e Miley Cyrus.

Sabrina Carpenter in giallo burro è la ragazza couture che Dior voleva raccontare

Sabrina Carpenter continua a capire la moda meglio di molte colleghe della sua generazione. E soprattutto ha capito una cosa fondamentale: il vero lusso oggi non è apparire aggressive, ma saper sembrare leggere. Quasi intoccabili.

Per la sfilata Dior Cruise 2027, la cantante ha scelto un abito butter yellow che sembrava letteralmente sciogliersi sotto le luci di Los Angeles. Un colore delicatissimo, difficilissimo da portare senza rischiare l’effetto confetto o damigella romantica, ma che su di lei funzionava in maniera quasi cinematografica.

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Il vestito giocava tutto sulla costruzione del movimento. Il corpino plissé senza maniche, attraversato da leggere trasparenze, saliva fino al collo alto creando una silhouette morbida, allungata, estremamente eterea. Poi il tessuto iniziava a muoversi. Letteralmente. Strati di chiffon, pannelli plissettati e veli fluidi accompagnavano ogni passo di Sabrina creando quell’effetto “aria in movimento” che dal vivo deve essere stato ipnotico.

Ma il vero colpo di scena erano i fiori applicati sulla gonna. Maxi rosette soffici, quasi tridimensionali, posizionate lungo i pannelli dell’abito come se stessero sbocciando direttamente dal tessuto. Non sembravano decorazioni messe lì per riempire. Avevano qualcosa di teatrale e fragile insieme, perfettamente in linea con l’immaginario costruito da Jonathan Anderson per questa Cruise.

Miley Cyrus arriva in denim slavato e trasforma il casual nel vero lusso

Poi arriva Miley Cyrus. E improvvisamente tutta quell’atmosfera da couture hollywoodiana prende una direzione completamente diversa. Perché mentre Sabrina sembrava costruita attorno all’idea di sogno, Miley ha fatto esattamente il contrario: si è presentata come la donna che non ha bisogno di inseguire il glamour per dominare una sfilata Dior.

Il suo total denim chiarissimo sembrava quasi volutamente “normale”. Camicia morbida lasciata aperta sul décolleté, jeans wide leg slavati con inserti patchwork sulle ginocchia, borsa nera essenziale sulla spalla e décolleté nere appuntite appena visibili sotto l’orlo dei pantaloni. Fine. Ed è proprio questo il punto.

Nel 2026 il vero lusso non passa più necessariamente attraverso abiti impossibili o styling ultra costruiti. La Cyrus questo lo ha capito da tempo. Il suo look funzionava perché sembrava autentico, vissuto, quasi preso dall’armadio all’ultimo minuto. Ma naturalmente nulla era davvero casuale.

Jonathan Anderson trasforma Dior Cruise 2027 in un film noir hollywoodiano

La verità è che entrambi i look funzionavano così bene proprio perché perfettamente inseriti nel contesto creato da Jonathan Anderson.

Per il suo debutto Cruise da Dior, il designer nordirlandese non ha scelto la strada più facile. Nessuna celebrazione nostalgica troppo evidente della maison, nessun esercizio sterile di archivio. Ha invece costruito un racconto molto cinematografico, quasi inquieto, attorno all’identità americana di Los Angeles.

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Le 202 lampade di Urban Light davanti al LACMA hanno trasformato la location in qualcosa a metà tra un thriller di David Lynch e un vecchio set hollywoodiano. Le modelle camminavano tra automobili vintage, foschia artificiale e giochi di luce freddissimi che ricordavano il cinema noir.

In passerella si alternavano cappotti satinati, silhouette fluide, completi maschili rigorosi, abiti tempestati di paillettes e look attraversati da veli e frange che si muovevano continuamente sotto le luci. Alcuni outfit richiamavano direttamente Marilyn Monroe, Audrey Hepburn o Sophia Loren, ma senza mai diventare una copia nostalgica.

Jonathan Anderson ha fatto qualcosa di molto più interessante: ha preso l’immaginario hollywoodiano e lo ha quasi “disturbato”, rendendolo più ambiguo, contemporaneo, meno rassicurante.