Miley Cyrus si sposa, la proposta a sorpresa durante un viaggio in Giappone

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Miley Cyrus e Maxx Morando

Miley Cyrus è al settimo cielo: la popstar ha infatti confermato di esser pronta alle nozze con il fidanzato Maxx Morando, condividendo per la prima volta anche alcuni dettagli della fatidica proposta.

Miley Cyrus, i dettagli sulla proposta

A sei anni dal divorzio con Liam Hemsworth, Miley Cyrus è pronta a pronunciare il suo secondo sì: la cantante ha infatti confermato di essere ufficialmente fidanzata con il musicista Maxx Morando, condividendo per la prima volta anche alcuni dettagli sulla proposta di fidanzamento ricevuta.

Il batterista ha chiesto la mano della sua compagna durante un viaggio in Giappone: “Non mi lascio sorprendere facilmente perché amo controllare ogni situazione. Sono rimasta davvero, davvero, davvero sorpresa“, ha spiegato in un’intervista a Good Morning America.

La risposta è stato un convinto “sì, lo voglio” da parte di Miley, che ha promosso a pieni voti anche la scelta dell’anello di fidanzamento. Maxx, infatti, ha voluto per la sua futura moglie un gioiello del valore stimato tra i 300.000 e i 450.000 dollari: si tratta di un modello in oro massiccio con incastonatura bezel orientata est-ovest, al cui centro troneggia un diamante taglio cushion da 4-5 carati.

Un accessorio che difficilmente potrebbe passare inosservato, e che aveva fatto nascere le prime indiscrezioni sui possibili fiori d’arancio tra la cantante 33enne e il musicista sin dallo scorso dicembre, quando Miley lo aveva indossato sul red carpet della premiere di Avatar 3.

Miley Cyrus pronta alle nozze

Secondo i ben informati, Miley e Maxx starebbero già organizzando in gran segreto i propri fiori d’arancio, ma avrebbero già le idee molto chiare sul tipo di cerimonia: “Maxx è estremamente riservato, non è proprio il tipo da cose del genere. Quando si sposeranno, sarà qualcosa di più intimo e significativo per loro. Non una grande produzione hollywoodiana”, ha rivelato a People una fonte vicina alla coppia.

L’insider ha anche spiegato che la popstar sarebbe al settimo cielo: “Miley ama davvero la sua vita in questo periodo. Sembra che tutto stia andando per il verso giusto per lei.” La data, per il momento, rimane top secret, così come la location della cerimonia.

D’altro canto, anche il precedente “sì” della Cyrus, quello con l’attore Liam Hemsworth nel 2020, si era consumato lontano dai riflettori in un’intima tenuta del Tennessee. Uno scenario che, quasi sicuramente, si ripeterà anche con Maxx.

La storia d’amore tra Miley e Maxx

La frequentazione tra Miley Cyrus e Maxx Morando ha avuto inizio nel 2021: nel dicembre di quell’anno, infatti, il musicista e la popstar furono fotografati insieme nel backstage dello speciale natalizio NBC della cantante Miley’s New Year’s Eve Party. A proposito del loro primo incontro, l’interprete di Flowers ha rivelato: “Ci siamo conosciuti in un appuntamento al buio. O meglio, era al buio per me e non proprio per lui. Ho pensato: ‘Nel peggiore dei casi me ne vado’.”

Le cose, tuttavia, sono andate diversamente, e nel 2022 i due hanno iniziato a frequentarsi seriamente. Due anni dopo, nel 2024, è invece arrivata la convivenza. I fiori d’arancio, quindi, rappresentano il coronamento di una vera e propria favola moderna.