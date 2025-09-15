Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Liam Hemsworth dimentica Miley Cyrus e si sposa ancora

In passato si è parlato molto della storia tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth. Innamoratissimi eppure sbagliato l’uno per l’altra. Sembra che la famiglia di lui non fosse d’accordo con quell’unione e, alla fine, le cose tra loro sono finite in maniera pessima.

Dal tira e molla al matrimonio, fino ad arrivare alla loro casa avvolta dalle fiamme e al divorzio. Nel 2023 poi la canzone Flowers, che lanciava numerose frecce avvelenate in direzione dell’ex marito, che ora si prepara a sposarsi nuovamente.

Liam Hemsworth si sposa (per la seconda volta)

Quello di Miley Cyrus è ormai un capitolo archiviato per Liam Hemsworth, che ha preferito negli ultimi anni non rispondere pubblicamente alla sua ex moglie. Il brano Flowers è divenuto un tormentone ma lui ha scelto di non scendere in campo, per così dire.

Legati tra alti e bassi per circa 10 anni e ora più distanti che mai. Liam ha iniziato una nuova storia d’amore, dopo la rottura definitiva nel 2022 con la cantante. È ora pronto a diventare il marito di Gabriella Brooks, modella e attrice.

Si resta dunque nel mondo dello spettacolo, con il fratello di Chris Hemsworth, pronto a esordire come Geralt nella serie Netflix The Witcher, che ha conosciuto la sua futura moglie proprio grazie a Miley Cyrus.

L’anello di fidanzamento

Non è confermato ufficialmente che le cose siano andate così ma, stando ad alcune foto, è decisamente probabile. Come detto, Gabriella Brooks è anche una ballerina e nel 2014 sarebbe stata parte integrante dei concerti di Miley Cyrus.

Il destino gioca degli scherzi, come tutti ben sanno, e i Vip non sono estranei alla regola. Un cuore bianco e una foto di coppia a confermare il fidanzamento. Lei fa sfoggio del suo anello nello scatto e al pegno d’amore aveva già dedicato un post giorni fa. Uno spoiler della tenera proposta ricevuta.

Non ci sono dichiarazioni da parte di Miley Cyrus in merito e difficilmente ce ne saranno. Il capitolo è chiuso e, per quanto sia doloroso, la ferita va rimarginandosi. È però sempre sorprendente vedere come i Vip riescano a passare da un matrimonio all’altro tanto in fretta. Appena tre anni dopo il divorzio, eccolo pronto a giurare nuovamente amore eterno.

Cosa ne pensa la sua ex? Difficile immaginare sia del tutto indifferente. Basti pensare al suo commento social risalente al 2020, quando una coppia disse online che si sarebbe sposata in caso di commento della star.

Il commento ci fu ma non risultò essere dei più positivi: “Spero vada meglio a voi due di quanto sia andata a me (emoji di un anello di fidanzamento, un teschio e un cuore nero). Congratulazioni”.

Chi è il fidanzato di Miley Cyrus

Non soltanto Liam Hemsworth si è rifatto una vita. Da qualche anno, infatti, poco dopo il divorzio, Miley Cyrus ha iniziato a frequentare Maxx Morando. Si tratta della batterista della band dei Liily. Non era solito ritrovarsi sui red carpet e sotto i riflettori ma per lei si sta mostrando molto di più.

Si sono conosciuti nel 2021 ma la loro prima apparizione pubblica risale al 2023, in occasione di una sfilata Versace a Los Angeles. Vivono a Malibu dal 2024 e sembrano molto felici. Uniti dalla musica e non solo. Vantano carriere ben diverse ma Miley ha mostrato tutta la propria passione per il rock con svariate cover negli ultimi anni. Nel 2022 hanno poi collaborato ufficialmente, con invito della star allo speciale di Capodanno mandato in onda sulla Nbc nel 2022.