Chi è Maxx Morando, il futuro marito di Miley Cyrus

L’annuncio del fidanzamento tra Miley Cyrus e Maxx Morando ha catturato l’attenzione dei fan di tutto il mondo, segnando un nuovo capitolo nella vita della popstar e accendendo la curiosità intorno al giovane musicista che ha conquistato il suo cuore. La loro storia, nata lontano dai riflettori e maturata nel tempo, rappresenta una delle love story più seguite del momento. Ma chi è davvero Maxx Morando?

Chi è Maxx Morando, carriera e vita privata

Maxx Morando è un musicista originari di Los Angeles. Talentuoso e riservato, è diventato una presenza costante nella scena alternative americana grazie al suo lavoro come batterista. Fin da giovanissimo ha mostrato una forte passione per la musica, iniziando un percorso professionale che lo ha portato a unirsi alla band punk-rock The Regrettes, con cui ha mosso i primi passi nel mondo discografico. Successivamente è entrato nei Liily, gruppo rock sperimentale in cui ha affinato il suo stile e consolidato un’identità artistica più matura.

La sua carriera non si limita alla batteria. Maxx infatti è un creativo a tutto tondo, appassionato di moda, design e produzione musicale. È proprio questa sua versatilità ad aver attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e, soprattutto, di Miley Cyrus. Nonostante il crescente interesse mediatico, Morando ha sempre mantenuto un profilo estremamente discreto.

L’amore di Maxx Morando e Miley Cyrus

La storia tra Maxx Morando e Miley Cyrus è nato nel 2021, complice una collaborazione musicale che li ha avvicinati professionalmente prima ancora che sentimentalmente. Tra sessioni in studio, progetti creativi condivisi e stima reciproca, è nata una relazione costruita passo dopo passo e vissuta nel più stretto riserbo. Miley, che dopo il suo passato sentimentale aveva espresso più volte dubbi riguardo al matrimonio, ha trovato in Maxx un punto di riferimento e un equilibrio nuovo, un partner capace di comprenderla e darle libertà, pur restando una presenza stabile. La convivenza ha segnato il passaggio a una fase più matura della relazione e, nel 2025, la coppia ha scelto di ufficializzare il fidanzamento.

La vita sentimentale di Miley Cyrus è stata fin da giovane al centro dell’attenzione mediatica, segnata da relazioni intense e spesso pubbliche. La prima storia importante è stata con Nick Jonas nel 2006, quando entrambi erano adolescenti e le loro apparizioni insieme catturarono il pubblico dei fan Disney. Nel 2009 è arrivata la relazione, decisamente importante, con il collega Liam Hemsworth, conosciuto sul set del film The Last Song.

La storia tra Miley e Liam è stata lunga e altalenante: i due si fidanzarono ufficialmente nel 2012, si lasciarono nel 2013, ma si riavvicinarono nei successivi anni, convolando infine a nozze nel dicembre 2018. Un matrimonio durato poco: già ad agosto 2019 Miley aveva chiesto il divorzio, confermando la fine di un legame molto discusso dai media. Negli anni successivi la popstar ha avuto relazioni più brevi e riservate, tra cui quella con Kaitlynn Carter nell’estate 2019 e con Cody Simpson nel 2020. Entrambe caratterizzate da una maggiore discrezione.

