GF Vip, lo sfogo di Ginevra Lamborghini: “Esclusa in famiglia per Elettra”

È sempre triste quando in una famiglia i rapporti tra fratelli, o sorelle, si interrompono. Ancor più se per motivi futili e quasi inesistenti. “È partito tutto da sciocchezze”, quante volte lo abbiamo sentito dire. Se poi a raccontarlo è un personaggio pubblico, e di famiglia “altolocata”, come nel caso di Ginevra Lamborghini dentro la Casa del GF Vip, ci rende consapevoli del fatto che in ogni famigli, povera o ricca, di sangue rosso, o blu, le dinamiche sono spesso – e tristemente – le stesse.

Ginevra ha confessato, fin dai suoi primi giorni nella Casa, di non avere più rapporti con la sorella minore Elettra dal 2019. E i motivi non li sa spiegare nemmeno lei. “Tutto è partito da cavolate”, per l’appunto, ma il risultato è che a distanza di tre anni le due sorelle non si parlano, né si vedono, Ginevra non ha nemmeno partecipato al matrimonio di Elettra con Afrojack e, cosa ancor più triste è stata esclusa dalle ricorrenze famigliari più importanti.

Facciamo feste separate da tre anni: Natali, compleanni… La cosa brutta è che sono stata spesso io l’esclusa della famiglia.

Il Natale 2021 è stato terrificante, perché mia madre mi ha chiesto alle 19 del 24 dicembre di andarmene perché non ero gradita a cena. Io ci sono rimasta malissimo “Ti prego, raggiungici tra tre ore”, mi ha detto, “Ceniamo con te più tardi.

Sono tornata casa, ho preso i regali ma ho fatto di testa mia e sono tornata dopo mezz’ora: c’erano tutti e nessuno mi guardava.

Che poi glielo vorrei chiedere ad Elettra: ‘Cosa è successo tra noi?’ Non abbiamo mai davvero litigato, è stata una rottura improvvisa e immotivata.

Credo che sia una cosa che va recuperata nel nostro passato lontano, quando eravamo piccole e c’erano varie dinamiche in famiglia. Mio padre ci ha sempre messe molto a confronto: lei era il diavolo della Tasmania, io ero la sua principessina, la femminuccia perfetta. “Guarda invece tu (ad Elettra, ndr) che maschiaccio che sei”, poi le faceva notare il chiletto in più…E lei inevitabilmente è cresciuta con una competizione nei miei confronti..

Chissà che per una volta il GF faccia il miracolo, e anziché rompere relazioni, come ahimé spesso accade, ne ricomponga altre.