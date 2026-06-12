Tale e Quale Show, Elettra Lamborghini nuova giurata. Affiancherà Cristiano Malgioglio

Elettra Lamborghini sarà la nuova giurata di Tale e Quale Show: la chiamata di Carlo Conti.

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IPA Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini sarà nella giuria della prossima edizione di Tale e Quale Show. La cantante, divenuta ormai un volto televisivo amatissimo, affiancherà Cristiano Malgioglio, presenza fissa della trasmissione.

Elettra Lamborghini arriva a Tale e Quale Show

Nell’ultimo periodo Elettra Lamborghini ha consolidato la sua presenza in tv attraverso numerosi appuntamenti, dimostrando di essere un personaggio su cui la Rai è disposta a puntare. La cantante ha infatti condotto Boss in Incognito, dove è anche stata riconfermata.

Inoltre ha preso parte al cast del programma Canzonissima di Milly Carlucci e ha guidato il reality game The Unknow – Fino all’ultimo bivio. Non solo: Elettra, fra i grandi protagonisti del Festival di Sanremo 2026 con i suoi iconici “festini bilaterali”, è stata anche la conduttrice italiana dell’Eurovision Song Contest insieme a Gabriele Corsi.

Una stagione ricchissima per la cantante che si prepara ad aggiungere un nuovo tassello alla sua carriera. Sarà infatti la nuova giurata di Tale e Quale Show, il programma cult di Carlo Conti. A confermarlo è l’Adnkronos secondo cui Elettra siederà accanto a Cristiano Malgioglio.

La trasmissione partirà in autunno e solo allora scopriremo cosa accadrà. Nel frattempo sembra che la chiamata di Conti alla Lamborghini abbia messo in stand by un altro progetto che la riguardava. La sua partecipazione a Tale e Quale Show infatti avrebbe fatto sfumare la possibilità di prendere parte a Ballando con le Stelle come era stato ipotizzato nelle ultime settimane. I programmi infatti andranno in onda in contemporanea, rendendo impossibile partecipare a entrambi.

Resta invece un’incognita la partecipazione di Alessia Marcuzzi alla prossima edizione di Tale e Quale Show, mentre Giorgio Panariello non ci sarà.

Il successo di Elettra Lamborghini fra musica e tv

Cantante, personaggio televisivo e influencer, Elettra Lamborghini è la nipote di Ferruccio Lamborghini, il fondatore dell’omonima azienda automobilistica. Classe 1994, ha costruito la sua carriera partendo dalla musica pop e reggaeton, sbarcando in diversi reality di successo.

Il debutto musicale nel 2018 con la canzone Pem Pem, diventata una hit e capace di scalare le classifiche. Poi l’arrivo a Sanremo con Musica (e il resto scompare) e una serie di brani divenuti cult come Pistolero e Caramello. Non solo musica, Elettra Lamborghini ha, a poco a poco, conquistato anche il piccolo schermo, prima partecipando a docu-reality come Riccanza, Geordie Shore e Super Shore, poi diventando giudice di The Voice of Italy.

Da allora la sua carriera non si è più fermata, fra successi e interviste divenute virali. “Sicuramente il mio è un lavoro privilegiato, ma è comunque un lavoro – ha svelato qualche tempo fa la Lamborghini, ospite di Silvia Toffanin -. Mi impegno, mi stanco anch’io, però mi piace troppo quello che faccio. Io sto bene nel mio stress. Quando ho un giorno libero, sto male”.

“Non so come fanno quelle persone che stanno a casa tutto il giorno – aveva spieegato -. Non lo farei mai. Se un giorno dovessi avere figli, direi loro: ‘Trovate qualcosa, ma fate’. Il lavoro ti cura, ti dà una ragione di vita, ti salva. Con me l’ha fatto. Togliermi il lavoro è la cosa peggiore che mi si possa fare nella vita”.