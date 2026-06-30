Per Elettra Lamborghini il sogno Eurovision è più vivo che mai: la cantante è pronta a riprovarci, passando da Sanremo o anche da San Marino

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IPA Elettra Lamborghini punta all’Eurovision, questa volta da cantante

L’Eurovision Song Contest sembra aver lasciato il segno su Elettra Lamborghini. Dopo aver vissuto da vicino l’edizione 2026 nelle vesti di commentatrice per il pubblico italiano, la cantante ha capito di voler salire su quel palco, ma con un ruolo completamente diverso. Il suo obiettivo, infatti, è rappresentare l’Italia come artista in gara, un traguardo che passerebbe inevitabilmente dal Festival di Sanremo.

A raccontarlo è stata la stessa Elettra Lamborghini, che ha spiegato di essere pronta a rimettersi in gioco e di voler fare tutto il possibile per inseguire quel sogno. E, se necessario, non esclude nemmeno strade alternative pur di arrivare all’Eurovision.

Elettra Lamborghini determinata ad arrivare all’Eurovision

Ironica, spontanea e sempre pronta a mettersi in gioco, Elettra Lamborghini negli ultimi anni ha dimostrato di sapersi muovere con disinvoltura non solo sul palco come cantante, ma anche in televisione. Lo sa bene la Rai, che l’ha scelta più volte per i suoi programmi e che nel 2026 le ha affidato, insieme a Gabriele Corsi, il commento italiano dell‘Eurovision Song Contest.

Un’esperienza che la stessa Elettra ha raccontato di aver vissuto con grande entusiasmo e gratitudine.Ma, per quanto si sia trovata a suo agio nelle vesti di commentatrice, il sogno resta un altro.

Elettra Lamborghini vorrebbe tornare all’Eurovision non per raccontare la gara, bensì per viverla da protagonista. L’obiettivo è calcare quel palco come artista in gara, un traguardo che, almeno passando per l’Italia, significherebbe prima conquistare un posto al Festival di Sanremo.

“Non me ne frega niente, l’anno prossimo io ci provo! Sto aspettando che mi mandino delle canzoni belle, che spacchino. Sbatto la testa mille volte, prendo mille pali, ma non demordo quando voglio fare qualcosa”, ha raccontato ai microfoni di Radio Italia.

Per la cantante, però, il sogno Eurovision non passa necessariamente dal palco del Festival di Sanremo. “Che io vada a Sanremo o San Marino è la stessa cosa, francamente. Troverò sempre la mia via”, ha aggiunto, lasciando intendere di non escludere nemmeno la possibilità di tentare la selezione del piccolo Stato pur di arrivare alla competizione europea.

Elettra ha già provato a partecipare all’Eurovision

Elettra Lamborghini, in realtà, la strada del Festival di Sanremo l’ha già percorsa. La cantante ha partecipato più volte alla kermesse, senza però riuscire a conquistare la vittoria e, di conseguenza, il pass per l’Eurovision Song Contest.

Le possibilità, però, potrebbero aumentare già dalla prossima edizione. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, il Festival potrebbe infatti introdurre una competizione parallela dedicata proprio all’Eurovision, aprendo così una nuova opportunità per gli artisti in gara.

Al momento si tratta soltanto di rumor, ma una simile novità potrebbe cambiare le carte in tavola anche per chi, come Elettra Lamborghini, sogna da tempo di salire sul palco europeo.

E la determinazione, a giudicare dalle sue parole, non le manca. La cantante ha raccontato di aver cercato, in passato, anche una strada alternativa pur di partecipare al contest.

“Vi racconto una cosa, due anni fa io avevo così voglia di andare all’Eurovision, che volevo andarci per la Spagna. Se voglio andare, ci vado! Nella vita è così, tu ti devi mettere in testa qualcosa, la gente ti dice no, e a me questo fa venire ancora più voglia. Se non è l’anno prossimo, sarà quello dopo ancora… Sappiate che arriverà il giorno che mi vedrete all’Eurovision“.