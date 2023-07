Sabrina Impacciatore, il dramma del fidanzato morto e l’ex americano

È un’attrice di successo, dalla carriera sfolgorante e che è riuscita a conquistare anche l’America con il suo talento, grazie alla partecipazione alla serie The White Lotus. Sabrina Impacciatore è riuscita ad affermarsi anche oltreoceano, diventando una delle artiste italiane più celebri nel mondo, ma sono tanti i dolori nascosti nel suo cuore: nel suo passato un amore tossico e la perdita del fidanzato in giovane età.

Sabrina Impacciatore, la morte del fidanzato e il compagno violento

Ha collezionato tantissimi successi durante la sua brillante carriera, come il recente Screen Actors Guild Award per il miglior cast in una serie drammatica per la sua interpretazione in The White Lotus, che le è valso anche una candidatura agli Emmy Awards, eppure per Sabrina Impacciatore la vita non è sempre stata facile.

L’attrice, che è riuscita a conquistare anche il pubblico americano con il suo innegabile talento, ha vissuto grandi dolori: l’artista infatti, appena ventenne, ha dovuto fare i conti con un’enorme perdita, quella del fidanzato, a causa di un incidente stradale.

Nonostante sia da sempre riservatissima sulla sua vita privata, solo qualche tempo fa Impacciatore ha confessato, in una lunga intervista a Vanity Fair, di aver vissuto un amore violento. “Molti anni fa ho avuto una relazione che in alcune manifestazioni si è rivelata piuttosto estrema”, aveva raccontato.

“Sembra una manifestazione di amore eccessivo, quindi una donna che voglia sentirsi amata in maniera estrema vede nella violenza una forma di sentimento unico. E spesso crede di non essere degna di altro, magari a causa di un complesso fisico: in qualche modo è giusto che lui mi picchi, pensa. Poi, solitamente l’uomo che ti picchia dopo si mette in ginocchio – a me è successo –, piange e chiede perdono. Fa tutto parte di un’idea “romantica”, in senso malsano: la lite, il conflitto, eventualmente una manifestazione fisica dove sei tu che ci rimetti, e però pensi sia quello l’amore”.

Sabrina riuscì a uscire da quel tunnel di violenze non senza difficoltà, spiegando che quella relazione “mi ha insegnato molte cose”.

L’ex fidanzato americano di Sabrina Impacciatore

L’attrice non è mai stata sposata e non ha avuto figli, ed è sempre riuscita a tenere le sue relazioni lontane dai riflettori, anche se con la sua ultima storia ha fatto un’eccezione. Sabrina Impacciatore ha sfilato insieme al suo ex Nick George sul red carpet ai David Di Donatello del 2019: oggi quell’amore è finito, ma ha avuto modo di parlarne al Jimmy Kimmel Live, dove si è sbottonata sulla ultima liason amorosa.

Fonte: Getty Images

“Sono stata fidanzata per tre anni, non avrei dovuto dirlo ma l’ho fatto. Vivevo a Ojai, poi lui mi ha lasciato, ma non so perché lo stia dicendo, magari lui sta guardando la televisione in questo momento, quindi dimenticatelo”.

Nick George, questo il nome del suo ex, ha studiato al Neighbourhood Playhouse e agli HB Studios di New York. L’attore è un membro fondatore dello studio Kent Klineman di Los Angeles. È noto al grande pubblico per le sue apparizioni in serie di successo come Good Girls Revolt, This Is Us, Animal Kingdom e The Neighborhood.