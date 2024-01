Non sono molti gli attori italiani che riescono a farsi strada a Hollywood. Ancora meno sono coloro in grado di raggiungere un prestigio tale da guadagnarsi la nomination a uno dei premi più importanti del settore. Sabrina Impacciatore è un’eccezione: l’attrice, dopo anni di successi nazionali, ha conquistato l’America ed era in lizza tra le miglior attrici non protagoniste in una serie drammatica agli Emmy Awards 2024. La statuetta, alla fine, è andata alla collega Jennifer Coolidge, ma il premio per la più elegante, noi lo conferiamo a Sabrina.

Sabrina Impacciatore, la prima volta agli Emmy Awards

“Se mi fermo a pensarci mi batte più forte il cuore” così la stella Sabrina Impacciatore ha descritto l’emozione di essere nominata agli Emmy Awards per la prima volta. “Essere nominata tra queste meravigliose attrici piene di talento e di carisma, che amo, ammiro e stimo così tanto, – ha scritto l’attrice su Instagram – ed essere candidata alla mia prima interpretazione in una serie americana, per uno dei premi più prestigiosi ed importanti al mondo…è per me un grande onore, ed è già una vittoria”.

La vittoria per il premio come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica, infine è andato a Jennifer Coolidge, anche lei interprete di White Lotus, tra i vincitori degli Emmy di quest’anno. Sabrina, però, ha sfoggiato un look a dir poco trionfante: all’avanguardia, seducente e dallo spirito rock.

Splendida e seducente al punto giusto

Per sfilare sul red carpet degli Emmy Awards 2024 Sabrina Impacciatore ha scelto un brand italiano: The Attico, marchio popolarissimo sul web e in voga soprattutto tra le giovanissime. Un brand che si contraddistingue per uno stile ad alta seduzione, i cui abiti sono sempre originali e stravaganti, ma senza eccedere.

L’abito scelto dall’attrice è un classico total black, ravvivato però da una marea di cristalli ad illuminare il tessuto. E di tessuto ce n’era in abbondanza, un lungo e voluminoso strascico conclude il lungo orlo della gonna.

A rendere l’unica la creazione scelta dall’attrice di White Lotus è l’originale serie di spacchi e cut out sulla parte superiore dell’abito. Scoperte le spalle, con il tessuto a incrociarsi sul seno con una generosa scollatura (tratto distintivo dello stile dell’attrice) e un sottile cinturino attorno al collo. Sul fianco, la vera chicca del look: un’apertura profonda, a svelare le curve del bacino. Per non esagerare, però, Impacciatore ha indossato una fascia nude sotto lo scollo, decisamente originale, ma senza ci sarebbe piaciuta ancor di più.

Il beauty look rock

A completare l’audace outfit, un beauty look decisamente rock, in piena tendenza “messy girl”, lo stile di make-up attualmente più in voga su Tik Tok. La messa in piega è fintamente spettinata, dall’effetto naturalissimo, con i lunghi capelli castani sciolti in morbide onde e una divertente frangetta riccia.

Sugli occhi uno smoky-eyes deciso, con tanta matita nera, mascara a dovere e un tocco di glitter per illuminare lo sguardo. L’attenzione era tutta sugli occhi, sulla base un contouring leggerissimo, sulle labbra un delicato rossetto nude.