L’edizione 2024 degli Emmy Awards, eccezionalmente spostata a gennaio a causa dello sciopero degli attori di Hollywood, non ha offerto grandi sorprese. A vincere è stato proprio chi ci si aspettava e la cerimonia si è svolta priva di colpi di scena. Eppure, questi sono i primi Emmy, da anni, in cui si è tornato davvero a osare. Lo si ha fatto con il look. Il red carpet di Los Angeles ha visto sfilare le attrici protagoniste fasciate in abiti originali, coloratissimi, seducenti e decisamente inaspettati. Ecco le pagelle dei migliori della classe, i 10 look più belli della serata, che non dimenticheremo facilmente.

Suki Waterhouse ha infuocato il red carpet: 10

È ormai da qualche anno che abbiamo capito (finalmente!) che le dolci curve della maternità non sono qualcosa da celare ma, al contrario, possono essere orgogliosamente mostrate quando la mamma ne ha voglia. Lo ha fatto Suki Waterhouse e ha fatto benissimo.

L’attrice è stata la più fotografata del red carpet degli Emmy Awards 2024 grazie al pomposo abito firmato Valentino Haute Couture, nel rosso accesso tipico del brand. La gonna era fiabesca, in contrasto con la modernissima (e a dir poco audace) scollatura sulla schiena, ampia fino ai fianchi. Adorabile il fiocchetto in vita e decisamente cool la scelta di contrapporre il regale outfit a un make-up acqua e sapone e alla piega scompigliata.

Claire Danes, Barbie chic: 9

Diciamolo, lo stile Barbie ha un po’ stancato, lo concediamo ancora a Margot Robbie per motivi professionali, ma non siamo più disposti a commentare un solo altro abito rosa pastello. Ma gioca in tutt’altro campionato il vestito scelto dall’attrice Claire Danes, rosa sì ma raffinato come nessun’altro. Arriva dal passato, è un Balmain vintage, davanti sembra un abito da sera qualsiasi, ma dietro si rivela un capolavoro di alta sartoria con magistrali intrecci e pesanti e colorati gioielli sulle spalline.

Simona Tabasco, un fiore: 9

È doveroso menzionare il nome di Ramona Tabita, la stylist italiana tra le più talentuose del momento, a lei si devono lo stile di Elodie, gli incredibili look di Mariacarla Boscono e l’eleganza street di Ghali. Ed è merito suo se la bellissima Simona Tabasco (che ha stregato l’America e persino Leonardo Di Caprio) ha osato con l’abito più colorato della serata.

Una creazione firmata Marni, a dir poco originale con questo tessuto patchwork composto da fiori stilizzati incollati uno sull’altro. E se la fantasia è all’avanguardia, il taglio è classico, in pieno stile Anni ’50, con generosa scollatura squadrata, spalline larghe e gonna a ruota. Retrò anche il beauty look, con onde morbide e blush rosato. Quel che ci è piaciuto più di tutto, però, sono le deliziose scarpine mary-jane rosa confetto.

Selena Gomez versione pin-up: 8

Ultimamente Selena Gomez è una figura divisiva. Troppe polemiche sui social, troppi gossip, troppe rivalità con la nuova ragazza dell’ex (così anti girl power). L’attrice, cantante, ex bambina prodigio Disney, fatica ancora a trovare il proprio posto e un proprio stile ben definito, ma agli Emmy ha stupito tutti con uno dei look più affascinanti della serata.

Una creazione che avremmo potuto immaginare su Monica Bellucci, un abito di Oscar de la Renta aderente e senza spalline, che ingannava lasciando immaginare la pelle nuda sotto preziose foglie ricoperte di paillettes rosso scuro. Come rosso era il fantasmagorico rubino al centro della collana e il rossetto sulle labbra. Impeccabile.

Jessica Chastain, bomba fluo: 8

Squadra vincente non si cambia. Jessica Chastain ha trovato il look che più le si addice, nella quale risulta visibilmente a proprio agio e sicura di sé, e non è intenzionata a lasciarlo. Poco tempo, in occasione di un elegante Gala newyorkese, l’avevamo ammirata in una splendida creazione viola cangiante firmata Vivienne Westwood.

Questa volta l’attrice ha brillato in un abito firmato Gucci, lungo, sciancrato e coloratissimo come il precedente. Raffinatissimo il tessuto di paillettes, impreziosito ulteriormente dalle divertenti piume sull’orlo. La scollatura a V era audace ma non troppo, e il collo libero da ciondoli metteva in risalto i preziosi orecchini in diamanti e smeraldo (enormi in pieno trend 2024). I lunghi capelli rosso rame, infine, sono il tratto distintivo dell’attrice.

Rachel Brosnan, in stile top model: 8

In tv è diventata famosa interpretando l’ingenua e tradizionalista Mrs Maisel, ma Rachel Brosnan è ben intenzionata a togliersi di dosso l’amatissimo personaggio per mostrare la sua vera personalità, decisamente più audace di quella della stand up comedian arrivata dagli Anni ’60. Il suo stile è quello di una top model degli Anni ’90.

Ricorda il mitico abito tenuto su da spille da balia di Elizabeth Hurley, il vestito color melanzana firmato Donatella Versace. Rock, anzi metal, con corpetto aderente, profondo spacco e dettagli metallici. In linea i capelli, scurissimi e lisci come quelli di Morticia Addams e i tanti, tantissimi orecchini a coprire l’intero orecchio.

Aubrey Plaza, la più originale: 8,5

Se non durante uno dei ricevimenti più seguiti al mondo, quando? È un peccato che le attrici non sfruttino i red carpet per portare in giro le creazioni più particolari e creative degli stilisti. Per fortuna c’è Aubrey Plaza. L’attrice ha sfoggiato, con una naturalezza disarmante, l’originale e avanguardistica creazione del giovane designer JW Anderson, direttore creativo di Loewe.

Semplice raso di un delicato giallo canarino, classico orlo a sfiorare i piedi (che calzano tradizionali sandali dorati), pochi gioielli, trucco senza fronzoli e acconciatura da brava ragazza. Non serviva nulla di più, a catturare tutti gli sguardi basta l’incredibile design frontale del bustino, che gioca con il concetto di metateatro sartoriale e sembra un pezzo di stoffa ancora da cucire, con tanto di maxi-spillo a tenerlo su.

Sabrina Impacciatore, mai così seducente: 8,5

L’abbiamo già eletta la nostra preferita sul red carpet degli Emmy di quest’anno. Sabrina Impacciatore ci insegna come osare ma non troppo, mostrare ma non molto. Essere rock e, allo stesso tempo, classica. Su di lei fa un effetto incredibile il particolare abito firmato The Attico, ricoperto di cristalli, con un lungo strascico e audaci apertura su fianchi e scollatura. Per l’attrice italiana gli Emmy sono un sogno che si avverano e lei si aggira sul red carpet come una Cenerentola ribelle. Al posto della fata madrina, un abile sarto che è riuscito, all’ultimo momento, ad aggiustare il vestito rovinatosi durante il lungo volo da Roma a Los Angeles.

Ayo Edebiri, tenetela d’occhio: 8,5

È l’astro nascente della televisione (ma si sta facendo spazio anche al cinema): così come il co-protagonista Jeremy Allen White, anche Ayo Edebiri è tra i vincitori degli Emmy Awards 2024, a lei è spettata la statuetta come miglior attrice protagonista di una serie comedy. Noi le conferiamo il premio di icona di stile del momento.

Basta spulciare sul suo profilo Instagram per accorgersi di quanto questo giovane talento sappia e ami giocare con la moda, proponendo outfit sempre in trend ma arricchiti da un tocco del tutto personale. Non fa eccezione il look degli Emmy, con il particolarissimo abito scultoreo in pelle firmato Louis Vuitton. Così forte da non doverci aggiungere quasi nient’altro: sandaletti neri e una discreta parure di diamanti sono gli unici accessori concessi.

Natasha Lyonne, guerriera moderna: 9

Ci vuole una certa personalità per indossare Schiapparelli, e la personalità di certo non manca alla spumeggiante Natasha Lyonne, tra le attrici più intense e controcorrente degli ultimi anni. A lei non interessa essere canonicamente bella, alla moda, elegante e raffinata: lei è sopra le righe, scapigliata, divertente e trasgressiva.

È un esempio di come vestirsi per farsi notare senza il bisogno di strafare il suo outfit composto dal lungo e metallico abito d’argento, che con delle specie di conchiglia sul seno la pone a metà strada da una guerriera medievale e una sirena dei mari. I capelli sono i suoi mitici riccioli rossi, il trucco c’è ma si vede poco, ed è perfetto così.