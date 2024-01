Trionfo per le serie ormai cult Succession e The Bear, tra i vincitori degli Emmy Awards 2024

Gli appassionati di serie tv non saranno affatto stupiti. I premi più importanti del settore, quest’anno, hanno omaggiato proprio coloro che ci si aspettava. Agli Emmy Awards 2024 – tenutisi eccezionalmente a gennaio e non settembre a causa dello sciopero degli attori di Hollywood – le statuette sono andate ad alcune delle serie più seguite del momento e ai loro attori protagonisti.

Emmy Awards 2024: una cerimonia senza sorprese

Così come ai precedenti Golden Globes, tra le serie più premiate c’è Succession, che conclude la propria parabola (la serie si è conclusa quest’anno) con il trionfante numero di 6 statuette. Dal lato delle serie comedy a primeggiare è The bear, produzione Netflix che racconta le strampalate vicende di un ristorante in crisi, anch’essa torna a casa con 6 premi in totale. È l’avvincente Beef, infine, a confermarsi la miniserie più apprezzata della stagione.

La brillante The White Lotus premia Jennifer Coolidge, mentre restano a mani vuote le italiane Simona Tabasco e Sabrina Impacciatore, che però si aggiudica il premio per la più elegante della serata. Nonostante le 8 nomination, la popolare serie Ted Lasso quest’anno non vince nulla, così come nessun riconoscimento è stato assegnato alla stagione finale di Better Call Saul, spin-off della serie di altrettanto Breaking Bad.

La cerimonia, presentata dall’attore Anthony Anderson, ha accolto sul palco la reunion dei cast di serie che hanno fatto la storia come Grey’s Anatomy, I Soprano e Arcibaldo. Tra i momenti più toccanti della serata, la partecipazione di Christina Applegate, la cui carriera si è interrotta a causa della sclerosi multipla, e l’omaggio a Matthew Perry, da poco scomparso.

Tutti i vincitori degli Emmy Awards 2024

Miglior serie drammatica: Succession

Miglior serie commedia: The Bear

Miglior serie antologica o film: Beef

Miglior attore commedia: Jeremy Allen White, The Bear

Miglior attrice commedia: Quinta Brunson, Abbott Elementary

Miglior attore drammatico: Kieran Culkin, Succession

Miglior attrice drammatica: Sarah Snook, Succession

Miglior attore serie antologica o film: Steven Yeun, Beef

Miglior attrice serie antologica o film: Ali Wong, Beef

Miglior attore non protagonista serie drammatica: Matthew Macfadyen, Succession

Miglior attrice non protagonista serie drammatica: Jennifer Coolidge, The White Lotus

Miglior attore non protagonista commedia: Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Miglior attrice non protagonista commedia: Ayo Edebiri, The Bear

Miglior attore non protagonista serie o film: Paul Walter Hauser, Black Bird

Miglior attrice non protagonista serie o film: Nash-Betts, Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Migliore regia serie drammatica: Mark Mylod, Succession

Migliore regia commedia: Christopher Storer, The Bear

Migliore regia serie o film: Lee Sung Jin, Beef

Migliore sceneggiatura serie drammatica: Jesse Armstrong, Succession

Migliore sceneggiatura serie commedia: Christopher Storer, The Bear

Migliore sceneggiatura film per la tv: Lee Sung Jin, Beef

Migliore scrittura serie di varietà: Last Week Tonight With John Oliver

Migliore varietà live: Elton John Live

Miglior reality: RuPaul’s Drag Race