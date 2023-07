È l'italiana che ha stregato l'America. Nominata agli Emmy con Sabrina Impacciatore per The White Lotus, Simona Tabasco è stata una delle, a cui ha partecipato fasciata in unocon generosa scollatura sulla schiena. La microfrangia, sfoggiata su un raccolto sbarazzino, ha aiutato ad alleggerire il suo look, tra i più apprezzati della manifestazione.