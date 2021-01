Amadeus, le co-conduttrici di Sanremo 2021

Vanessa Incontrada, Giovanna Civitillo (nella foto), Miriam Leone tra i nomi delle co-conduttrici di Sanremo 2021 che si tiene dal 2 al 6 marzo. Anche per la 71esima edizione del Festival Amadeus vuole al suo fianco non semplici vallette, ma co-presentatrici che lo aiuteranno nella più famosa gara canora d'Italia. In tutto dovrebbero essere 10, due per ogni serata